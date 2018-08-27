المعهد المصرفي يتفاوض مع 3 بنوك لتطبيق التعليم الإلكتروني

سيد بدر:قال عبد العزيز نصير، الرئيس التنفيذي للمعهد المصرفي، أن هناك مفاوضات جارية مع 3 بنوك للاستفادة من برنامج التعليم الإلكتروني الذي تم إطلاقه مطلع العام الجاري .وأطلق المعهد المصرفي المصري مطلع 2018 برنامج جديد للتعليم الإلكتروني، لإتاجة الاستفادة من الدورات التدريبية التي ينظمها وتلق

سيد بدر:

قال عبد العزيز نصير، الرئيس التنفيذي للمعهد المصرفي، أن هناك مفاوضات جارية مع 3 بنوك للاستفادة من برنامج التعليم الإلكتروني الذي تم إطلاقه مطلع العام الجاري .

وأطلق المعهد المصرفي المصري مطلع 2018 برنامج جديد للتعليم الإلكتروني، لإتاجة الاستفادة من الدورات التدريبية التي ينظمها وتلقيها عبر الفيديوهات التفاعلية على الموقع الإلكتروني للمعهد، كما أن هناك أنواع أخرى من طرق تلقي المحتوى التدريبي منها الملفات الصوتية للمحتوى المكتوب، وأفلام الرسوم المتحركة.

وأوضح في تصريحات لـ”المال” أن المعهد أطلق البرنامج بالفعل مع المصرف المتحد، كما يعمل حاليًا على إطلاقه مع بنك الاتحاد الوطني، ويتفاوض حاليًا مع 3 بنوك أخرى رافضًا الكشف عن اسمها .

واعتبر نصير هذه النتائج جيدة في ظل مرور شهور قليلة على إطلاق المنصة، متوقعًا أن ترتفع عدد البنوك المستفيدة من البرنامج خلال الفترة المقبلة .

لفت إلى أنه من خلال تواصل البنك مع المعهد يقوم بإعداد المحتوى التدريبي وإتاحته على المنصة ليقوم المتدرب بالاستفادة منه بعد تلقي كلمة مرور، والجدير بالذكر أن النظام الجديد يتيح للبنك معرفة مدى تفاعل المتدرب مع الدورة التدريبية ومدى الاستجابة للأسئلة، بحيث يستطيع تقييمه بشكل دقيق.

وكان المعهد قد أتاح منذ بداية هذا العام منصة التعلم الإلكتروني لنحو 2500 طالب من 17 جامعة ضمن برنامج التدريب من أجل التوظيف الذي يدعمه البنك المركزي المصري، وتتيح لهم المنصة تبادل المادة العلمية، والاستفادة منها لتأهيلهم لسوق العمل، وفقًا لـ”نصير”.