بنـــوك

المعهد المصرفي يتعاقد مع «سبنسر ستيوارت» لتطوير القادة والمديرين التنفيذيين

ستتيح الشراكة إدارة خدمات التقييم بالمعهد وتحديد نقاط القوة والقيود
الحسينى حسن 12:32 م, الأحد, 27 يونيو 21 12:32 م, الأحد, 27 يونيو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلن المعهد المصرفي المصري (EBI)، الذراع التدريبية للبنك المركزي المصري، عن إطلاق شراكة جديدة مع شركة “Spencer Stuart” للخدمات الاستشارية وتطوير القيادات التنفيذية، وهي مؤسسة رائدة لها خبرة تتجاوز 65 عاماً في السوق العالمية في مجال الأبحاث وخدمات التقييم للقيادات التنفيذية لكبرى المؤسسات العالمية.

وقال المعهد في بيان له، إن الشراكة تهدف إلى تقديم أفضل حلول التقييم اللازمة لاختيار وتطوير القادة والمديرين التنفيذيين للمؤسسات المصرية، وكذلك العمل على تقييم ثقافاتهم المؤسسية وتطويرها.

اقرأ أيضا  تباين أسعار العملات اليوم بنهاية التعاملات مقابل الجنيه

وقال عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري: “نحن فخورون بهذه الاتفاقية التي ستضيف للمعهد منهجاً جديداً مثل منهج سبنسر ستيوارت والذي يتميز بتعدد أساليب التقييم والمُصمم لتقييم الدوافع والكفاءات والإمكانات اللازمة لأداء القيادات التنفيذية مثل الخبرة والمعرفة الوظيفية وتقييم أخلاقيات العمل وملائمة الثقافة المؤسسية، كما يكشف هذا المنهج أيضاً عن العوامل المحتملة التي تؤثر على جودة الأداء والمتعلقة بأسلوب القيادة”.

وأضاف: “ستتيح هذه الشراكة لإدارة خدمات التقييم بالمعهد إجراء عملية التقييم بسهولة وتحديد نقاط القوة والقيود التي ساهمت في النجاح والفشل في الماضي، وكذا تحديد نسبة النجاح المستقبلي المحتمل سواء للفرد أو المنظمة طبقاً والأدوار الحالية والمستقبلية المحددة”.

اقرأ أيضا  سعر الدينار الكويتي ينهي تعاملات اليوم على استقرار مقابل الجنيه

وتأتي الشراكة الجديدة في إطار استمرار المعهد المصرفي المصري في توفير أدوات ومناهج التقييم العالمية، للمساعدة في تقييم القدرات السلوكية والمهنية. وسوف تسهم هذه الشراكة في استمرار نهج المعهد لمواكبة أحدث وسائل التقييم العالمية لكافة المستويات الوظيفية، حيث استطاعت هذه شركة “Spencer Stuart وعلى مدى عقود بناء سمعة متميزة في تقديم قيمة مضافة لعملائها سواء الشركات الكبرى متعددة الجنسيات او الشركات الناشئة أو المؤسسات غير الهادفة للربح.

اقرأ أيضا  تعديل الحد الأدنى لمنح التمويل العقاري لـ 5 سنوات لمنخفضى ومتوسطى الدخل

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم الحسينى حسن

ملف الكاتب الحسينى حسن

اقرأ أيضاً

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 27-6-2021 في البنوك المصرية

فاطمه امام 12:04 م, الأحد, 27 يونيو 21

أسعار العملات اليوم الأحد 27-6-2021 في البنوك المصرية

‫محمود الصباغ‬‎ 10:38 ص, الأحد, 27 يونيو 21

سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 27-6-2021 في مصر

فاطمه امام 10:26 ص, الأحد, 27 يونيو 21

سعر اليورو اليوم الأحد 27-6-2021 في البنوك المصرية

فاطمه امام 10:23 ص, الأحد, 27 يونيو 21

سعر الدولار اليوم الأحد 27-6-2021 في البنوك المصرية

‫محمود الصباغ‬‎ 10:17 ص, الأحد, 27 يونيو 21

توسع البنوك فى الأذرع المالية غير المصرفية يقودها نحو النموذج المصرفى الشامل

الحسينى حسن 9:27 ص, الأحد, 27 يونيو 21