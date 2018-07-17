المعهد المصرفي ومكتبة الإسكندرية يطلقان مشروع محاكاة القطاعات الاقتصادية

المال- خاص أعلن المعهد المصرفي المصري اشتراكه مع إدارة العلاقات العامة والاتصال الدولية بقطاع العلاقات الخارجية والبروتوكولات بمكتبة الإسكندرية، منارة العلم ونافذة العلوم، في إطلاق وتنفيذ "مشروع محاكاة القطاعات الاقتصادية"، وذلك بحضور أكثر من 500 طالب وطالبة من شباب مصر وبالتعاون مع كل من الب

المال- خاص

أعلن المعهد المصرفي المصري اشتراكه مع إدارة العلاقات العامة والاتصال الدولية بقطاع العلاقات الخارجية والبروتوكولات بمكتبة الإسكندرية، منارة العلم ونافذة العلوم، في إطلاق وتنفيذ “مشروع محاكاة القطاعات الاقتصادية”، وذلك بحضور أكثر من 500 طالب وطالبة من شباب مصر وبالتعاون مع كل من البورصة المصرية وشركة VI Markets، وشركة SMS مصر وفريق Balance (كرعاة لقطاع البورصة) ومبادرة متطوعي الإسكندرية للتوعية والتنمية “أفاد” (المنظم) وجمعية الموارد البشرية بالإسكندرية (الراعي لقطاع الشركات).

و”مشروع محاكاة القطاعات الاقتصادية” هو نشاط معرفي يقوم على دراسة ومحاكاة الاقتصاد المصري بقطاعاته الثلاثة (المصرفي، والبورصة، والشركات)؛ حيث يهدف إلى إعداد مجموعات من الشباب على دراية وعلم بآليات العمل داخل كل قطاع وكيفية نسج منظومة ناجحة تنهض بالاقتصاد المصري. وذلك من خلال مجموعة من المحاضرات النظرية والعملية المتخصصة في مجال الاقتصاد، يتعلمون من خلالها كيفية الاستفادة من مصادر المعلومات المختلفة المُتاحة بالمكتبة في هذا المجال، إلى جانب القيام ببعض الزيارات الميدانية لبنوك وشركات ذات صلة بأهداف البرنامج.

وفي هذا السياق، قال عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري: “إن مشروع محاكاة القطاعات الاقتصادية مصمم لتوفير مناخ تدريبي يجمع بين التعليم الأكاديمي والتدريب العملي لشباب مصر