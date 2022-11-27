المعهد المصرفي المصري يوقع اتفاقية تعاون مع جامعة فاروس بالإسكندرية

وقع المعهد المصرفي المصري مذكرة تفاهم مع كلية العلوم المالية والإدارية بجامعة فاروس بالإسكندرية، بهدف تقديم مجموعة من البرامج التدريبية في مجالات مختلفة لطلبة وخريجي الجامعة للمساهمة في تطوير مهاراتهم الشخصية والتقنية، وفي إطار دور وحرص المعهد المصرفي المصري– الذراع التدريبي للبنك المركزي المصري على دعم مهارات الشباب وتأهيله لسوق العمل في مختلف محافظات مصر.

وصرح الدكتور عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري: ” تأتي هذه الاتفاقية استكمالا لجهود المعهد المستمرة لدعم الشباب، من خلال مبادرات المعهد المختلفة مثل برنامج التدريب من أجل التوظيف والذي يهدف إلى سد الفجوة بين التعليم الأكاديمي ومتطلبات الالتحاق بسوق العمل، من خلال برنامج تدريبي متخصص لتطوير المهارات الفنية والشخصية للشباب، فضلاً عن أنشطة المعهد في دعم رواد الأعمال والتثقيف المالي”.

وأكد الدكتور محمود محيى الدين – رئيس جامعة فاروس على أهمية هذا التعاون، وذلك في إطار حرص الجامعة على إتاحة وتوفير أفضل الخبرات العلمية والعملية للطلاب والخريجين.

وأوضح “نصير” أن من أهم ما يميز برامج المعهد المصرفي أنها تنقل الخبرة العملية من القطاع المصرفي إلى المتدربين، من خلال محاضرين لديهم خبرات فعلية في القطاع المالي والمصرفي، وغيرها من المجالات التخصصية لضمان تعظيم الاستفادة من هذه البرامج.

وجدير بالذكر أن تطوير رأس المال البشري في القطاع المصرفي المصري والأفريقي من أهم الأولويات التي يحملها المعهد المصرفي المصري على عاتقه، ودعما لهذا، يسعى دائما لتقديم أحدث حلول التقييم والتدريب المتماشية مع أفضل الممارسات الدولية في مجال التدريب المصرفي، المهارات القيادية والإدارية وتكنولوجيا المعلومات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.