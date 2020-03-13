المعهد المصرفي المصري يعلق الدورات التدريبية مؤقتا خشية «كورونا»

قرر المعهد المصرفي المصري تعليق الدورات التدريبية في مقراته مؤقتا تحوطا من انتشار فيروس كورونا .

وحصلت “المال” على الرسالة النصية التي أرسلها المعهد للمصرفيين وموظفي البنوك تفيد بأنه تم تعليق الدورات ابتداءا من اليوم الجمعة 13 مارس .

وقال المعهد “في ضوء التطورات المتلاحقة الأخيرة لفيروس كورونا، ونظرا لأن سلامتكم تأتى على رأس أولويات المعهد المصرفى. فقد تقرر وبشكل موءقت تعليق كافة فعاليات التدريب بمقرات المعهد اعتبارا من يوم الجمعة الموافق ١٣ مارس ٢٠٢٠”.

وكان عدد من البنوك قد اتخذت إجراءات وقائية تحوطا من انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي أعلنته منظمة الصحة العالمية وباءا عالميا منذ أيام.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية ارتفاع عدد الحالات التي تم شفائها من كورونا إلى 21 حالة من إجمالي أكثر من 93 إصابة المصريين وأجانب.

أبرز تطورات النصف الأول من 2019/ 2020

وأعلن المعهد المصرفي المصري (EBI)، الذراع التدريبية للبنك المركزي المصري، إنجازات النصف الأول من عام 2019/ 2020.

وأعلن المدير التنفيذي للمعهد أهم الأنشطة والمبادرات التي قدمها خلال النصف الأول من السنة المالية 2019/ 2020، من خلال تنفيذ عدد كبير ومتنوع من البرامج التدريبية والخدمات المختلفة التي يقدمها المعهد.

وأضاف أنه خلال 6 أشهر قدم المعهد 1788 دورة تدريبية استفاد منها أكثر من 37000 متدرب، بإجمالي عدد ساعات تدريبية 44000 ساعة، موضحًا أنه علاوة على حرص المعهد على تدريب وتطوير جيل قادم من المصرفيين وذوي الكفاءة العالية في الخدمات المصرفية والمالية.

وأجرى المعهد ما يزيد على 22000 تقييم لأكثر من 15000 مستفيد تم تقييمهم من أجل التوظيف والتطوير والترقيات.

واستمرارًا لنجاح خدمات التعلّم الإلكتروني التي يقدمها المعهد، تم تدريب أكثر من 3700 مستفيد، بإجمالي عدد ساعات تدريبية 8100 ساعة، خلال الفترة نفسها.

وأوضح السيد نصير، أن جولاتنا الدراسية وبرامجنا الخارجية ودوراتنا التدريبية المقدمة إلى الدول الإفريقية والعربية تتيح لنا تبادل الخبرات والمعرفة ولعب دور نشط في الاقتصاد الشامل، مشيرا إلى أن المعهد نظم 5 زيارات ميدانية دولية إلى لندن والصين وبولندا وماليزيا وأبوظبي والمجر استفاد منها 91 متدربًا للاطلاع على أحدث المستجدات في القطاع المصرفي العالمي.