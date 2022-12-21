المعهد المصرفي المصري يطلق منصة التثقيف المالي

أعلن المعهد المصرفي المصري EBI- الذراع التدريبي للبنك المركزي المصري عن إطلاق منصة التثقيف المالي Finlit Hub، وذلك خلال حفل عقد بحضور عدد من رؤساء قطاعات الشمول المالي والمسئولية المجتمعية بالقطاع المصرفي المصري.

و ألقي الكلمة الافتتاحية للحفل الدكتور عبد العزيز نصير المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري وشريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزي للشمول المالي.

وصرّح الدكتور نصير خلال كلمته: “على مدار الأعوام الماضية أولى المعهد اهتمامًا كبيرًا بنشر التثقيف المالي، حيث أطلق عام ٢٠١٢ مبادرة “عشان بكره“ تحت رعاية البنك المركزي المصري بهدف تحسين قدرة الأفراد على إدارة الأموال، وفهم واستخدام الخدمات المالية المختلفة عن طريق تقديم المعلومات والنصائح المالية لمختلف فئات المجتمع. وأضاف الدكتور نصير: ” والأن مع إطلاق المعهد لمنصة التثقيف المالي نستطيع أن نصل لكل فئات المجتمع وتوسيع دائرة المستفيدين.”

واستعرض الدكتور عبد العزيز نصير منصة التثقيف المالي والتي تستهدف ثلاث فئات، وهي الأطفال، الشباب والكبار ورواد الأعمال، موضحًا طريقة عرض وشرح المحتوي المتعلق بالمفاهيم المالية وإدارة الأموال الشخصية بما يتناسب مع طبيعة الفئة المستهدفة، فتقدم المنصة للشباب والكبار فيديوهات تعليمية وكُتيبات وبرامج تدريبية اونلاين لشرح المفاهيم المالية المختلفة، أما للأطفال تقدم المنصة محتوى الحلقات من خلال الرسوم المتحركة، وكُتيبات أنشطة وبرنامج تدريبي اونلاين لمساعدتهم في تعلم المفاهيم المالية الأساسية بشكل مُبسط هذا بالإضافة الي محتوى موجه إلى رواد الأعمال يساعدهم على زيادة فرص نجاح مشاريعهم من خلال إتاحة بنك للمعلومات، وبرامج تدريبية، وفيديوهات تعريفية وخدمة استشارات مع خبراء متخصصين لتقديم الدعم الفني لهم. واختتم الدكتور نصير كلمته بتوجيه الشكر للبنك المركزي لدعمه كافة أنشطة المعهد في مجال التثقيف المالي.

وقام خالد بسيوني مدير عام الشمول المالي بالبنك المركزي بعرض استراتيجية البنك المركزي المصري لنشر الثقافة المالية. واختُتم الحفل بجلسة نقاشية أدارتها الأستاذة سالي عبد القادر مدير عام إدارة التثقيف المالي بالبنك المركزي وشارك فيها كل من الدكتورة سوزان حمدي رئيس قطاع الشمول المالي وتطوير الأعمال ببنك مصر، الأستاذة نرمين شهاب رئيس قطاع المسؤولية المجتمعية بالبنك الأهلي المصري، الأستاذ مرقص ميخائيل مدير إدارة التدريب والتطوير بالبنك التجاري الدولي والأستاذة الينا ميتيفا – اقتصادي أول مدير عام الشؤون المالية والمشاريع بمنظمة OECD،وتناولت الجلسة دور القطاع المصرفي والهيئات الدولية لتحقيق أهداف التثقيف المالي للوصول إلى مجتمع مثقف ماليًا و تعزيز وتطوير مستويات الوعي لكافة فئات الشعب مما يحقق الشمول المالي في المجتمع