المعهد المصرفي المصري يحصد جائزة «أفضل المؤسسات»

حصل المعهد المصرفي المصري EBI – الذراع التدريبي للبنك المركزي المصري – على جائزة “أفضل المؤسسات” خلال مؤتمر التعليم 2.0 المنعقد في مارس الماضي في دبي بعد ترشيحه من قبل لجنة تحكيم المؤتمر المنوطة باختيار المؤسسات المرشحة للفوز.

وفي هذا السياق، صرّح الدكتور عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري: “فخورون بحصولنا على هذه الجائزة من قبل واحدة من أهم الجهات العالمية المتعلقة بديناميكيات التعلم حول العالم ومدى تطورها وأحدث تقنياتها”.

وأضاف: “إن حصولنا على هذه الجائزة يؤكد مدى تأثيرنا الفعال في قطاع التعلم والتدريب وذلك بعد سنوات التزمنا خلالها بمعايير الجودة العالمية وتقديم أحدث حلول التدريب وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجالات التدريب المختلفة ومن خلال التعاون مع العديد من المؤسسات التدريبية والمصرفية العالمية.”

وضعت لجنة التقييم بالمؤتمر خمسة معايير في الاعتبار لاختيار الفائزين وهي سمعة المؤسسة، ومراعاة الابتكار في طرق التعلم والتدريب، والوضع المالي، والتنافسية، وقوة الإدارة وهي المعايير التي توافرت جميعها في المعهد المصرفي المصري الذي يعمل باستمرار على تقديم خدمات تدريبية مبتكرة تواكب أحدث المستجدات في القطاع المصرفي العالمي دعما لتطوير رأس المال البشري بالقطاع المصرفي في مصر وافريقيا.

وجدير بالذكر أن المعهد المصرفي المصري قد حقق خلال النصف الأول من العام المالي 2021-2022 العديد من الإنجازات، حيث بلغ عدد المستفيدين من برامج التعلم التفاعلي عن بُعد اكثر من 14098 متدرب وأكثر من 16500 مستفيد من برامج التعلم الإلكتروني. وعلى صعيد البرامج الدولية، قدم المعهد 55 برنامجاً دولياً بطريقة التعلم الافتراضي بالتعاون مع كبرى المؤسسات المصرفية والتدريبية من مختلف انحاء العالم بإجمالي عدد 820 متدرب.