المعهد المصرفى: 2018 عام التحول الرقمى ونشر التكنولوجيا المالية

❏ التجهيز لأسبوع التثقيف المالى بمشاركة بنوك حكومية وجامعات ووزارتى التعليم والشباب ❏ إتاحة المحتوى التدريبى عبر «e-Learning» للمواطنين لنشر التوعية الماليةسيد بدرأكد د. نزار سامى، نائب المدير التنفيذى للمعهد المصرفى، أن 2018 سيكون عام التحول الرقمى، لأنشطة المعهد المصرفى، ونشر التكن

❏ التجهيز لأسبوع التثقيف المالى بمشاركة بنوك حكومية وجامعات ووزارتى التعليم والشباب

❏ إتاحة المحتوى التدريبى عبر «e-Learning» للمواطنين لنشر التوعية المالية



سيد بدر

أكد د. نزار سامى، نائب المدير التنفيذى للمعهد المصرفى، أن 2018 سيكون عام التحول الرقمى، لأنشطة المعهد المصرفى، ونشر التكنولوجيا المالية، والتوسع فى برنامج التعليم الإلكترونى للمصرفيين والمواطنين، ضمن خطة المعهد للتثقيف المالى.

وأطلق المعهد المصرفى، الذراع التدريبية للبنك المركزى، الخميس الماضى برنامجه الجديد «e-Learning» والذى يوفر المحتوى التدريبى والتعليمى للمصرفيين بالبنوك، و المواطنين مجانًا فى محاضرات مكثفة لتيسير عملية تلقى المحتوى المقدم من المعهد المصرفى وزيادة كفاءته.

وأشار «سامى» إلى أن الإطلاق يتضمن 6 برامج تدريبية حول الـ «Business Indicate» وبناء فرق العمل والتكنولوجيا المالية، ثم مقدمة فى أمن المعلومات، ومكافحة غسيل الأموال، بالإضافة إلى محاضرات حول العملات الافتراضية، ملمحًا إلى أن المحاضرات متاحة للمصرفيين المتخصيين والمواطن العادى لتلقى التثقيف المالى المناسب.

وتابع: « كل محتوى تدريبى يتوافر به معلومات حول المادة المعروضة والجمهور المستهدف منها، وتكون متاحة عبر الموقع الإلكترونى، أو تطبيق المعهد المصرفى على الهواتف الذكية، كما أنها مقدمة باللغتين العربية والإنجليزية لإزالة عائق اللغة أمام بعض المتلقين».

وشدد على أهمية المنصة الجديدة فى استهداف قطاع أكبر من البنوك والمواطنين، خاصة وأن المحتوى التدريبى الذى يحصل عليه الشخص طوال يوم كامل بمقر المعهد، يمكن أن يتم الحصول عليه فى وقت 40 – 60 دقيقة على القنوات الإلكترونية، وهو ما يبين أهمية الخدمة الجديدة.

وكشف عن استعداد المعهد المصرفى لإطلاق فعاليات جديدة للتثقيف المالى خلال الأسبوع المالى العالمى، المقرر خلال مارس المقبل من قبل المنظمة الدولية لمالية الطفل والشباب، موضحًا أن المعهد ضم المزيد من الشركاء فى مصر ومنهم البنك الأهلى، وبنك مصر، و جامعتى القاهرة والإسكندرية، وأنه من المقرر ضم جهات جديدة للفعاليات حتى حلول الموعد الرسمى لإطلاقها.

وأضاف أن المعهد قام بتثقيف نحو 5.5 مليون طالب، عبر مبادرة «عشان بكرة» التى أطلقت عام 2012، ومن المقرر خلال العام الجارى توعية أعداد كبيرة من الطلاب من بعد إطلاق فعاليات أسبوع التثقيف المالى، عبر الجلسات التى سيتم عقدها بالمدارس والجامعات والبنك المدرسى، والأنشطة الطلابية المختلفة، وعقد ملتقى التدريب من أجل التوظيف، كما سيتم عقد بروتوكول قريب مع وزارة التربية والتعليم، فضلا عن زيادة التعاون مع وزارة الشباب والرياضة، بزيادة عدد المدربين الذين تم تجهيزهم ووصلو حاليًا لنحو 170.

وعلى مستوى الإستراتيجية القومية للتثقيف المالى، بين المدير التنفيذى للمعهد المصرفى، أن الإستراتيجية تم الانتهاء منها وإرسالها لـ «المركزي» لإقرارها، وعقب ذلك سيتم دعوة الشركاء من القطاع المالى، والمجتمع المدنى لبدء تنفيذ محاورها الـ9 التى تم الاتفاق عليها.

وحسب «سامي» فإن الملامح الأولية للإستراتيجية تتضمن نشر الخدمات الإلكترونية التى تستهدف التوعية، والتثقيف المالى، بالإضافة إلى الفعاليات على الأرض فى المدارس والجامعات وغيرها من الأماكن، وإنتاج محتوى تعليمى توعوى، وعقد الندوات وورش العمل، والتواجد بشكل مكثف فى وسائل الإعلام بمختلف أنواعها، بالتعاون مع الجهات المشاركة فى إعداد الإستراتيجية.

يشار إلى أنه تم تأسيس لجنة وطنية لوضع الإستراتيجية خلال عام 2013 تضم نحو 18 جهة على رأسها «المركزى»، وهيئة الرقابة المالية، والمعهد المصرفى، وزارات التربية والتعليم، والشباب والرياضة، و التعليم العالى، والمالية، والبورصة المصرية، والهيئة القومية للبريد، والصندوق الاجتماعى للتنمية، وبنك مصر، والبنك الأهلى المصرى، والبنك التجارى الدولى، وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والجمعية الألمانية للتعاون الدولى، والبنك الدولى، والمجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء، وجمعية رجال أعمال الإسكندرية.

وتهدف الإستراتيجية إلى نشر وزيادة الوعى المالى للمصريين، خاصة الفئات المهمشة ماليًا لرفع مستوى معيشتهم، وتعزيز القدرة على الفهم الجيد للمنتجات والخدمات المالية، وزيادة نسبة الشمول المالى، من خلال القنوات المالية الرسمية، بالإضافة إلى إعداد وصياغة مناهج للتعليم والتثقيف المالى مناسبة لكل فئة عمرية واجتماعية، بجانب إعداد كوادر مصرفية ومالية قادرة على تلبية احتياجات الأفراد والمؤسسات المختلفة.