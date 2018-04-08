المعهد المصرفى يعلن تخريج دفعتين من قادة المستقبل

المال ـ خاص: أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزى، أهمية الدور الذى يلعبه القطاع المصرفى لتحقيق التنمية والنهوض بالمجتمع، موضحا أن إتاحة التمويل المصرفى لشركات التمويل متناهى الصغر والجمعيات والمؤسسات الأهلية، ساهم فى تحقيق زيادة أكثر من 6 مليارات جنيه…

المال ـ خاص:

أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزى، أهمية الدور الذى يلعبه القطاع المصرفى لتحقيق التنمية والنهوض بالمجتمع، موضحا أن إتاحة التمويل المصرفى لشركات التمويل متناهى الصغر والجمعيات والمؤسسات الأهلية، ساهم فى تحقيق زيادة أكثر من 6 مليارات جنيه العام الماضى، فقط لتمويلات المشروعات متناهية الصغر، واستفاد من هذه المشروعات أكثر من 2,5 مليون عميل، وخلقت العديد من فرص العمل بالسوق المصرية.

جاء ذلك خلال مشاركته فى احتفالية المعهد المصرفى، مؤخرا بتخريج الدفعتين 24 و25 من برنامج قادة المستقبل، بحضور ونائبيه جمال نجم ولبنى هلال، ورئيس مجلس إدارة المعهد المصرفى المصرى، ونائبه عبد العزيز نصير، المدير التنفيذى للمعهد، والدكتور نزار سامى، نائب المدير التنفيذى للتدريب بالمعهد المصرفى المصرى، إلى جانب لفيف من رؤساء وكبار مسئولى البنوك العاملة فى مصر.

وأشاد محافظ البنك المركزى ببرنامج قيادات المستقبل، والمستوى المتميز للخريجين، مؤكدا اهتمامه بتدريب الكوادر المصرفية وتنمية خبراتها باستمرار، وقال إن مصر تذخر بالثروات والموارد وأهم هذه الثروات هى الشباب، موجها البنوك إلى أهمية تمكين الشباب والاستفادة من طاقتهم وقدراتهم، ولافتا إلى تجربة «المركزى» الناجحة فى الاستعانة بالشباب فى المراكز القيادية.

وأكد «نجم» أن الشباب هم عماد الحاضر وكل المستقبل، باعثا برسالة تحفيز للخريجين بأن يستمروا فى الوقوف على كل ما هو جديد ومتطور فى القطاع المصرفى، وأن يحسنوا من أدائهم باستمرار حتى يحققوا أهدافهم بالوصول إلى أعلى المناصب، وطالب رؤساء البنوك وقياداتها بالتواصل المستمر مع الخريجين، وتبادل الأفكار والآراء معهم للمساهمة فى نمو البنوك.

وأكد «نصير» أن برنامج قيادات المستقبل هو واحد من عدة برامج إستراتيجية، يوفرها المعهد المصرفى، بهدف رفع كفاءة العاملين فى القطاع المصرفى، لإعداد صفٍ ثانٍ من القيادات المصرفية من خلال برنامج تدريبى متكامل يكون مصدرا دائما ومتجددا، لإمداد القطاع المصرفى بالكوادر والكفاءات المؤهلة لتولى المناصب القيادية مستقبلا، مشيرا إلى أن المعهد يعمل باستمرار على تحديث وإضافة كل ما هو جديد إلى برنامج قيادات المستقبل نظريا وعمليا.

وشهدت الاحتفالية تكريم الخريجين، إلى جانب تكريم البنوك والراعين للبرنامج.