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المعهد المصرفى يستهدف تقديم خدمات التعليم الإلكترونى فى 38 مصرفًا خلال عامين

مقابل 13 فى الوقت الحالى.. وتدريب 16638 مستفيدًا منذ فبراير 2018
سيد بدر 8:56 ص, الخميس, 23 يناير 20 8:56 ص, الخميس, 23 يناير 20

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يستهدف المعهد المصرفى، الذراع التدريبية للبنك المركزى، تقديم برامج التعليم الإلكترونى لنحو 38 بنكًا خلال عامين، مقابل 13 فى الوقت الحالى.

قال عبد العزيز نصير، المدير التنفيذى للمعهد، إنه تم التجهيز لإطلاق خدمات التعليم الإلكترونى على مدار 3 سنوات من خلال إرسال عدد من الموظفين للولايات المتحدة للحصول على دورات مكثفة بمؤسسة «ATD»؛ حتى يتم تقديمها على أعلى مستوى للبنوك المحلية.

وأشار، خلال مائدة مستديرة أمس، إلى أن الخدمة أُطلقت رسميًّا فى فبراير 2018، واستفاد منها نحو 13 بنكًا، وبلغ عدد المتدربين 16638، والساعات التدريبية 19290 ساعة.

وأوضح أن معظم الدورات التى تم تقديمها كانت فى إطار أمن المعلومات ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتعريف بالتكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى دورات التمويل الإسلامى وأخلاقيات العمل والمحاسبة.

ونوه بأن 3670 مصرفيًّا حصلوا على دورات أمن المعلومات، منهم 1000 من بنك واحد، وأن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق دورات تدريبية فى شبكات BlockChain، بجانب دورات تطوير المهارات.

وأكد نصير أهمية الدورات فى توفير الوقت والجهد المبذول، ولا سيما من قِبل العاملين فى فروع البنوك بالمحافظات النائية لحضور الدورات التدريبية، وهو ما يمكّنهم من تحقيق التوازن بين وقت العمل والتدريب وتحصيل الفائدة المرجوّة.

وخلال العام المالى الماضى نجح المعهد المصرفى فى تدريب نحو 65 ألف موظف، بالإضافة لإصدار تقييم لنحو 30 ألف موظف فى إطار التعاون مع البنوك وفقًا لنصير.

وكشف عن عزم المعهد توظيف إمكانيات التعليم الإلكترونى فى توجيه مزيد من الخدمات لقارة أفريقيا، كما أن الفترة الحالية تشهد التعاون مع الأردن لإرسال متدربين للاستفادة من خدمات المعهد.

وخلال الشهور الماضية وقّع المعهد المصرفى اتفاقية مع شركة SAP لتحقيق التحول الرقمى بكل خدماته وتجهيزاته الداخلية خلال العام الحالي، باستخدام أحدث النظم التكنولوجية.

ونوه نصير بأن المعهد سيتيح برامج تثقيف مالى للمواطنين لأول مرة خلال شهر مارس المقبل، فى إطار الأسبوع المالى العالمى.

وقال الدكتور زياد شاكر، مدير إدارة الجودة وبرنامج التعليم الإلكتروني، إن النظام الداخلى للمعهد سيدعم فى المستقبل إمكانية تطوير البرنامج لإتاحة نظام محادثة ChatBot للرد على استفسارات المتدربين طوال اليوم، كما سيتم إتاحة التفاعل المباشر مع المحاضرين لاحقًا.

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بقلم سيد بدر

حاصل على بكالوريوس الإعلام جامعة القاهرة قسم الصحافة عام 2011، بتقدير عام جيد جدًا، بدأ العمل الصحفي المتخصص رسميًا عام 2012، وقام بتغطية أقسام البنوك والمؤسسات المالية، ووزارتي التخطيط والتنمية الإدارية والاستثمار والتعاون الدولي، بجانب تغطية أخبار مجلس النواب خلال الفترة من 2012-2014، وانضم للمال في ديسمبر 2017 متخصصًا في قسم البنوك والمؤسسات المالية والمدفوعات الإلكترونية

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