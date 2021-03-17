المعهد القومي للحوكمة يختتم فعاليات الأسبوع الأول من برنامج «القيادات النسائية الأفريقية»

اختتم المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فعاليات الاسبوع الاول من النسخة الثانية من برنامج القيادات النسائية الأفريقية التدريبي لأكثر من 100 سيدة أفريقية من القيادات بالمناصب الادارية العليا، وذلك بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ذراع وزارة الخارجية المصرية المنوط بدعم جهود الدول الأفريقية فى تنفيذ أجندة أفريقيا 2063 كشريك رئيس فى البرنامج، ومؤسسة جيمناي أفريقيا.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس أمناء المعهد القومي للحوكمة أن متابعة إطلاق البرنامج التدريبي في نسخته الثانية نابع من حرص الوزارة والمعهد علي دعم بناء القدرات داخليًا وإقليميًا بل ودعم تمكين المرأة الإفريقية في ضوء دور مصر المهم في تنفيذ الأجندة الأفريقية 2063 ودورها الداعم في مساندة ودعم أشقائها الأفارقة، وكذا حرص الحكومة المصرية على المساهمة الفعالة فى جهود التنمية بالقارة الأفريقية، كأولوية منذ أن كانت مصر رئيسة للاتحاد الأفريقى فى 2019، ودعمًا للجهود المصرية فى الاستثمار فى العنصر البشرى وبناء الكوادر الأفريقية كأساس لتقدم ونهضة القارة.

هالة السعيد: تم تنفيذ البرنامج من خلال “التعليم الافتراضي” نظرًا لظروف كورونا

وأوضحت وزيرة التخطيط أن البرنامج يتم تنفيذه هذا العام من خلال تكنولوجيا التعليم الافتراضى وبتغطية جغرافية أوسع انتشارًا نظرًا لظروف جائحة كورونا.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي لـ”المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة” أن البرنامج يستهدف مشاركة أكثر من 100 سيدة من القيادات بالمناصب الإدارية العليا من إحدى الوزارات التالية أو الهيئات التابعة لها في الدول الأفريقية الشقيقة كوزارة الزراعة، ووزارة الصحة، ووزارة التعليم، ووزارة البيئة ممن يتعلق عملهن بملف التنمية المستدامة كلًا بحسب قطاعها وكذلك الباحثات والمدربات بالمراكز البحثية والتدريبية ذات الصلة.

وأشارت شريف إلى أن الاسبوع الأول من البرنامج تضمن عدة محاضرات حول موضوعات الاستدامة في الطريق إلى التنمية، وتمكين المرأة من أجل أجندة التنمية المستدامة، وجلسة نقاشية حول قضايا التعليم والتنمية المستدامة، إلى جانب مبادئ الحوكمة الرشيدة، وتطبيقات الحوكمة، وضروريات الحوكمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وأجندة القارة الأفريقية 2063، فضلا عن موضوع الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء وأجندة أفريقيا 2063 من السياسات الي التطبيقات، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، كما تم عرض مبادرة تعزيز تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالمغرب، علاوة على مناقشة موضوع تعبئة الجهود من أجل مكافحة الفساد في غانا، بالإضافة إلى عقد حلقة نقاشية حول موضوع الزراعة وأهداف التنمية المستدامة وقصص نجاح في قارة أفريقيا.

شريف: المحاضرون من عدة دول على مستوى القارة الأفريقية

ولفتت شريف إلى مشاركة مجموعة من المحاضرين من عدة دول على مستوى القارة الافريقية في الاسبوع الأول من البرنامج التدريبي.

وحاضر في الأسبوع الأول من النسخة الثانية من برنامج القيادات النسائية الأفريقية كل من الدكتور حسين أباظة كبير مستشاري وزير البيئة في مصر، وكبير مستشاري وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية، والدكتور مهدى رايس الرئيس التنفيذي والمالك لـ”مبادرات التنمية المبتكرة” (IDI) منسق مؤسسة (Konrad Adenauer) “KAS” بالمغرب ورئيس قسم اللامركزية والهجرة والشباب والقيادة والتعاون الدولي، ومقرر اليونيسف، ومراسل جريدة al Journalالدولية في فرنسا، وسارة البطوطى مؤسس أحد تصميمات البيئية والتدريب والاستراتيجيات الفريدة فى مصر حائزة على جائزة المهندس المعمارى العالمى مع خبرة 18 عاما في مجال المبنى الأخضر والبيئي والتنمية المستدامة.

كما حاضر في الأسبوع الأول من البرنامج التدريبي ساراس جاوانث مستشار إقليمى بقسم الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة، وبيوتى ايميفا نارته السكرتير التنفيذى للائتلاف الغانى لمكافحة الفساد (GACC) رئيس مشارك فى منصة غانا CSOعلى اهداف التنمية المستدامة SDGs، والسفيرة فاطمة نادانجيزا عضو البرلمان الممثل لروندا فى الجمعية التشريعية لشرق أفريقيا رئيس لجنة الشوؤن الأقليمية وحل النزاعات، والدكتورة ليليان أميوتيسى نائب المستشار الأكاديمى بجامعة السياحة والتكنولوجيا والأعمال، والدكتور خابيل مالتيوسا مدير الشؤون السياسية بمفوضية الاتحاد الأفريقي، وسارة حمودة SDCs &AGENDA 2063 خبير فى ألية مراجعة الأقران الأفريقية APRM.