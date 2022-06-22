المعهد القومي للحوكمة: تمكين المرأة الأفريقية جزء لا يتجزأ من أجندة الحكومة المصرية

عقد المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلًا في شبكه التدريب لمعاهد الإدارة في إفريقيا “تنمية” التابعة للمعهد بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية الذراع التنموي لوزارة الخارجية المصرية؛ الويبينار الثالث “تحليل الشخصية لبناء فريق عمل ناجح” عبر تطبيق زووم، وذلك استكمالا لنشاطات النسخة الثالثة من برنامج القيادات النسائية الأفريقية.

قالت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة إن الحكومة المصرية تحرص على المساهمة الفعالة في جهود التنمية في القارة الأفريقية والتي تمثل أحد أولوياتها، موضحة أن تمكين المرأة الأفريقية أصبح جزءًا لا يتجزأ من أجندة الحكومة المصرية بدعم من القيادة السياسية، مؤكدة أن برنامج القيادات النسائية الأفريقية في نسخته الثالثة يأتي في إطار إيمان الوزارة والمعهد بالدور القيادي للمرأة في تنمية القارة الأفريقية، إذ يركز البرنامج على تعزيز المهارات الإدارية والقيادية للمشاركات والمساهمة في الجهود المستمرة لتعزيز المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص ومبادئ الحوكمة من أجل التنمية المستدامة.

وأضافت أن الهدف الرئيسي للويبينار يتمثل في تعلم كيفية تحليل الشخصيات المختلفة من أجل بناء فرق ناجحة وقوية، كما ناقش الوبينار أهمية تنوع الأنماط الشخصية لبناء فريق عمل متكامل، مشيرة إلى مشاركة 17 دولة أفريقية في الويبينار بالإضافة إلى مصر.

المعهد القومي للحوكمة

وأشارت شريف إلى الويبينار الأول والثاني والذي سبق أن قدمهما المعهد في إطار النسخة الثالثة من برنامج القيادات النسائية الأفريقية حيث كان الويبينار الأول بعنوان “الحوكمة المستجيبة للنوع الاجتماعي” وتناول الويبينار الثاني موضوع تسريع خطة العمل المناخي من خلال المواطنة المسئولة والمساواة بين الجنسين للدول الأفريقية وتم عقدهما بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.

وقد أكدت د. حنان رزق مدير مركز التدريب الأفريقى التابع للمعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة أن المتدربين أبدوا اهتماما كبيرا بموضوع الويبينار والذى يساعد فى بناء خبراتهم بطريقة عملية وعلى أساس علمى ليمكنهم من تحليل شخصياتهم وشخصيات زملاء العمل والرؤساء والمرؤوسين من خلال استعراض 16 نوعية مختلفة من الشخصيات، وساهم الويبينار فى توضيح طرق مبسطة تمكنهم من تحديد الوظيفة التى تتناسب مع سماتهم الشخصية وكذلك تمكنهم من التعامل مع زملاء العمل بطريقة ناجحة و بناء فرق عمل قادرة على العمل معا بفعالية.

شارك في الويبينار 17 دولة أفريقية هي الجزائر ، ونيجريا، جنوب السودان، جمهورية الكونغو الديمقراطية، والصومال، واوغندا، والجابون، وملاوي، وموريشيوس، وزيمبابوي ، تانزانيا ؛ سيرا ليون، جنوب السودان، موريتانيا، غانا، تشاد‘، جنوب أفريقيا.. بالإضافة إلى مصر، وكان المشاركون من أعضاء هيئات تدريس بجامعات أفريقية ‘أعضاء منظمات غير حكومية، موظفين من جهات حكومية (وزارات)، ومنظمات غير حكومية وأكاديميين وهيئات تدريب وخريجي وخريجات “شبكة تنمية “وخريجات برنامج القيادات النسائية الأفريقية للثلاث أعوام الماضية.

أدار الويبينار الدكتورة حنان رزق مدير مركز التنمية الأفريقية وشبكة التدريب لمعاهد الإدارة في أفريقيا “تنمية”، وشارك كمتحدث في الويبينار نور الزيني، مدير عام الاتصال المؤسسي ببنك قناة السويس.