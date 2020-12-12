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المعهد القومي للبحوث : كسوف الشمس الكلي لن يظهر في مصر (فيديو)

موضحا أنه سيحدث بالفعل ولكن في بعض دول العالم و ليست من بينها مصر
محمد مجدي 8:55 م, السبت, 12 ديسمبر 20 8:55 م, السبت, 12 ديسمبر 20

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أكد الدكتور جاد القاضي ، رئيس المعهد القومي للبحوث ، أنه لن يحدث كسوف كلي للشمس لمدة 3 أيام كما أشيع على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحا أنه سيحدث بالفعل ولكن في بعض دول العالم و ليست من بينها مصر.

وقال القاضي خلال مداخله هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج “حضرة المواطن” على فضائية الحدث اليوم، إن الكسوف الكلي سيستمر لمدة ربع ساعة في منطقة بالعالم، و لمدة 5 ساعات في دول أخرى، مؤكدا أن مصر أن تشهد الكسوف.

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وأضاف القاضي، أن مصر ستشهد يومي 13 و14 ديسمبر الجاري، ظاهرة فلكية وهي زخات شهب الجوزاء، حيث تم رصدها من خلال تليسكوب القطامية الفلكي، قائلا: إن شهب الجوزاء ستكون بمعدل 120 إلى 150 شهاب في الساعة.

وأشار رئيس المعهد القومي للبحوث إلى أن تلك الشهب ليست مضرة للمواطنين، ويمكن رؤيتها بالعين المجردة ولكن في منطقة تظهر فيها السماء سوداء.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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