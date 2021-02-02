المعهد القانونى فى لندن يعتمد معهد التأمين بمصر كشريك استراتيجى فى التأهيل للشهادات

اعتمد المعهد القانوني للتأمين بلندن، معهد التأمين بمصر كشريك استراتيجي في التأهيل للشهادات الدولية في التأمين .

ومعهد التأمين بمصر مقر معتمد لعقد الامتحانات الدولية للشهادات المهنية منذ اكتوبر 2020، واعتماده بتوفير التدريب والتعليم فى التأمين لمنح شهادات معتمدة من CII لندن اضافة إلى كونه مركز امتحانات معتمد بالسوق العربي و الافريقي حتي عام 2023 و اعتماد شهاداته من المعهد الأم معهد التأمين القانوني بلندن كمعهد منضم الى معهد التأين القانونى بلندن CII.

المعهد يمنح الشهادات الدولية المهنية

وجاء هذا الاعتماد يكلل مجهودات قيادات المعهد منذ انشائه و توجيها لسياسات رئيس مجلس ادارة المعهد علاء الزهيري أن يصبح معهد التأمين بمصر منظمة قائدة ورائدةً ، على المستوى المحلى والعربى فى مجال تنمية وتطوير الموارد البشرية العاملة فى قطاع التأمين، وبدعم ومساندة من المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لشئون التأمين بهدف توحيد الجهود لدعم مناخ قوى لمعهد التأمين بمصر.

وذلك فى ضوء الاستراتيجية الطموحة وجهود محمد حسين الدشيش الرئيس التنفيذي للمعهد لدعم ومساندة وتمكين الموارد البشرية العاملة في صناعة التأمين، اعتبارها أثمن أصول الصناعة ليتميز أدائها دوما بالمهنية الراقية و التميز الفائق والجودة العالية وفقا للمعايير التأمينية العالمية، وبما يتواكب مع المتغيرات العالمية وذلك من خلال أنشطة التدريب و التنمية البشرية و البحوث و النشر. و يأتي هذا الاعتماد بعد اطلاق الخطة التدريبة للمعهد للعام التدريبى 2020/ 2021والتي اعتمدتها لجنة التعليم برئاسة الدكتور عادل منير الأمين العام للاتحاد الافرواسيوى للتأمين وإعادة التامين لتحسم المنافسة القوية لصالح معهد التأمين بمصر بأفريقيا و الشرق الأوسط .

عن المعهد

وتأتى هذه الانجازات تنفيذا لقواعد قانون رقم 10 لسنة1981 بشأن الاشراف والرقابة على التأمين وتنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على تهيئة ورفع مستوى الأداء للأنشطة المالية الغير مصرفية بأعتبارها افضل القطاعات الأقتصادية لدعم الأقتصاد القومى وذلك بدعم من قيادات الهيئة لتوفير مناخ يساعد على تحسين منظومة العمل بقطاع التأمين .

وكان المعهد بتاريخ 5 نوفمبر 1975 صدر قرار مجلس رؤساء شركات التأمين بالموافقة على انشاء معهد التأمين بمصر كمعهد منضم الى معهد التأمين القانوني بلندن لتحقيق هدفين رئيسيين، وهما نشر الثقافة التأمينية على مستوي رفيع من التخصص الفني في سوق التأمين، والعمل على تزويد السوق المصري و العربي للتأمين بأجيال من الخريجين الحاصلين على درجة رفيق بمعهد التأمين القانوني بلندن ليساعدوا بعلمهم في رفع المستوي المهني لصناعة التأمين.

وبتاريخ 24 سبتمبر 1976 تم انضمام معهد التأمين بمصر رسميا، لمعهد التأمين القانوني بلندن وذلك خلال المؤتمر العام الذى عقد في مدينة كوفينترى بالمملكة المتحدة وأصبح المعهد الأول من نوعه في منطقتنا العربية كما يعتبر المعهد الثامن عشر في ترتيب إنشائه.