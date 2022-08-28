المعهد الفنى الصحى للقوات المسلحة.. شروط وإجراءات التقديم

المعهد الفنى الصحى للقوات المسلحة، بدأ طلاب الثانوية العامة الحاصلين على نسبة أقل من 60% ، البحث عن شروط التقديم في معهد فني صحي قوات مسلحة 2022 ، خاصة أن التقديم في معهد فني صحي قوات مسلحة 2022 يمثل فرصة للعمل مضمونة، لذلك يلجأ الكثير من الأسر إلى التحاق أولادهم به، ويبحثون عن أماكن التقديم في المعهد الفني الصحى للقوات المسلحة 2022 للبنات والأولاد، بوابة “المال نيوز” تقدم التفاصيل عن شروط التقديم في معهد فني صحي قوات مسلحة 2022 بنات وأولاد، وإجراءات التقديم.

المعهد الفني الصحي للقوات المسلحة 2022.. شروط التقديم

شروط التقديم في معهد فني صحي قوات مسلحة 2022

لا يقل المجموع عن 55% في الثانوية العامة

لا تقل درجة اللغة الإنجليزية عن 70%

لا يقل السن عن 17 عاما ولا يزيد عن 21 عاما فى الأول من أكتوبر

الجنسية المصرية للمتقدمين وليس عن طريق التجنس

حسن السير والسلوك وغير متزوج / متزوجة ولم يسبق له / لها الزواج ولا يسمح بالزواج إلا بعد التخرج بنجاح

اجتياز الاختبارات المحددة للقبول ( طبية- نفسية – لياقة بدنية – كشف هيئة – التحاليل الطبية )

لا يقل الطول للإناث عن 155 سم

موافقة ولى الأمر على الالتحاق بالقوات المسلحة

مدة الدراسة بالمعهد سنتين يتخرج بعدهما الطالب برتبة رقيب متطوع

أماكن سحب ملفات معهد فني صحي قوات مسلحة ذكور

المعهد الصحي للقوات المسلحة ذكور بحوش عيسى

المدرسة الثانوية العسكرية للتمريض ذكور بكوبرى القبة

أماكن سحب ملفات معهد فني صحي قوات مسلحة إناث

المدرسة الثانوية العسكرية للتمريض إناث بالمعادى

المدرسة الثانوية العسكرية للتمريض إناث بالمركز الطبى العالمى

المدرسة الثانوية العسكرية للتمريض إناث بالإسكندرية

المدرسة الثانوية العسكرية للتمريض إناث بسوهاج

المعهد الصحى للقوات المسلحة إناث بأحمد جلال

المعهد الفني الصحي للقوات المسلحة 2022.. موعد التقديم

التقديم في معهد فني صحي قوات مسلحة 2022 بنات وأولاد متاح حتى 1-9-2022 سيتم سحب الملفات من المعهد الصحي للقوات المسلحة ذكور بحوش عيسي، المعهد الصحي للقوات المسلحة إناث بأحمد جلال، مستشفى القوات المسلحة بالإسكندرية، معهد الطب العسكري بالمعادي، المستشفي العسكري بالزقازيق، المستشفى العسكري بدمياط، المستشفى العسكري بسوهاج.