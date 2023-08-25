المعهد العالي لتكنولوجيا النقل يعلن عن قبول دفعة جديدة للعام الدراسي المقبل

أعلن “المعهد العالي لتكنولوجيا النقل” بوردان عن قبول دفعة جديدة من الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة (علمي رياضة)، والمدارس الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات (شعبتي الكهرباء والميكانيكا) وما يعادلها لنفس العام الدراسي فقط.

وأوضح المعهد العالي لتكنولوجيا النقل أن قبول دفعة جديدة سيكون وفقا لبعض الشروط التي تتمثل في (يتم ترشيح الطلاب عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد في نفس سنة حصول الطالب على المؤهل وفقا للحد الادني للقبول دون الحضور لمقر المعهد، ويشترط ان لا يزيد سن الطالب عن 22 عاما فى أول اكتوبر 2023، وأن يكون الطلبة المتقدمين متفرغين للدراسة، وان يجتاز الطلاب اختبارات القبول التي تحددها إدارة المعهد ”رياضية – طبية – سمات“).

جدير بالذكر أن الدراسة بالمعهد لمدة أربع سنوات ويحصل الطلاب على درجة البكالوريوس في التخصص (بنظام 2 + 2) طبقاً لقرار المجلس الأعلى للجامعات رقم (262) بتاريخ 17 / 8 / 2023، مع إمكانية أن يكتفى الطالب بالحصول على درجة الدبلوم الفني فوق المتوسط بعد أول عامين من الدراسة، أو إستكمال الدراسة للحصول على البكالوريوس.

وتنقسم الدراسة بالمعهد إلى قسمين وهما قسم (تكنولوجيا ميكانيكا الوحدات المتحركة) التي تؤهل لوظائف قائد قطار، وتكنولوجى ميكانيكا ديزل وتكنولوجى كهرباء، بالإضافة إلى قسم (تكنولوجيا التحكم والاشارات الكهربية) التي تؤهل لوظيفة تكنولوجى اشارات او تحكم بالهيئة أو نظم الجر الكهربائى بهيئة الانفاق والمشروعات الحديثة للنقل السككى.

ويتم دمج التدريب العملي مع الدراسة الأكاديمية أثناء فترة الدراسة، لتأهيل الطلاب للالتحاق بسوق العمل بـ”الهيئة القومية لسكك حديد مصر” وقطاعات النقل ذات الصلة فور تخرجه واستيفائه الاشتراطات اللازمة.

وأكد المعهد العالي لتكنولوجيا النقل أنه يتبع لـ(وزارة ) وبإشراف (وزارة التعليم العالى والبحث العلمي) ومقر المعهد مدينة وردان بمحافظة الجيزة، وأن الدراسة به بنظام (الإقامة والإعاشة الداخلية) للدارسين بهدف تخريج دفعات من المتخصصين فى مجالات النقل المختلفة وبخاصة السكك الحديدية قادرين علي تلبية متطلبات سوق العمل، وذلك فى ظل الإهتمام الكبير الذي توليه الدولة لقطاع النقل وبخاصة النقل السككي.