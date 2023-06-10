«المعمورة للسياحة» ترفع رسوم دخول الشاطئ لـ150 جنيها للفرد

قررت شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية، إحدى شركات القابضة للسياحة والفنادق، زيادة أسعار دخول مدينة المعمورة وشواطئها، خلال موسم صيف 2023/ 2024، إذ سيتم تطبيق تلك الزيادات بدءًا من يوم 15 يونيو الحالي.

ورفعت شركة المعمورة، بحسب منشور وصل “المال”، رسوم دخول الشاطئ الخاص بمنطقة المعمورة الشاطئية، إلى 150 جنيهًا للفرد، وستتم زيادة رسوم دخول الشاطئ العام إلى 75 جنيهًا أيام الجمعة والسبت من كل أسبوع والعطلات الرسمية، و50 جنيهًا لبقية الأيام، إضافة إلى 30 جنيهًا رسوم دخول المدينة من الخارج.

المعمورة الشاطئية

ونشرت شركة المعمورة أسعار تصاريح دخول المدينة، خلال موسم الصيف الحالي، ليسجل تصريح دخول منطقة المعمورة للأسرة قيمة 200 جنيه، فيما يصل تصريح الدخول إلى 300 جنيه للعائلة، وتصريح دخول المنطقة إضافيًّا يصل إلى 400 جنيه.

كما أوضح المنشور أن تصريح دخول منطقة المعمورة للسيارة ارتفع إلى 2000 جنيه خلال الموسم، فيما وصلت رسوم دخول الشاطئ الخاص لقاطني المعمورة 700 جنيه، وسجلت رسوم دخول منطقة المعمورة الشاطئ العام 1500 جنيه.

وارتفعت رسوم دخول منطقة المعمورة والشاطئ الخاص إلى 3100 جنيه، منذ بداية الموسم حتى 31 أكتوبر المقبل، فيما سجلت رسوم تعريف الوحدة ألف جنيه خلال الموسم.

وتستهدف شركة المعمورة تحقيق إيرادات بقيمة 300 مليون جنيه، خلال العام المالي 2023-2024، وتحقيق أرباح بقيمة 92 مليون جنيه، خلال العام نفسه.

وقررت الجمعية العمومية للشركة، مؤخرًا، برئاسة ميرفت حطبة، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، اعتماد تعيين سالم جابر بمنصب العضو المنتدب للشركة.

يُذكر أن شركة المعمورة أنشئت عام 1934 بمرسوم ملكى، وخلال ثورة 1952 تحولت إلى شركة من شركات قطاع الأعمال، وأصدر لها قرار عام 1964 باسم مختلف، ثم تدرجت الأمور إلى أن تحول قطاع الأعمال العام للعمل بقانون 203 عام 1991؛ فأصبح اسم الشركة هو المعمورة للتنمية السياحية.