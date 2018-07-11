«المعمورة» للتنمية تتحالف مع «أمير البحار» لإقامة مشروع عقارى بتكلفة 300 مليون جنيه

أحمد عاشوركشف ميرفت حطبة، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، عن تدشين تحالف بين شركتى المعمورة للتعمير والتنمية السياحية، وأمير البحار، العاملة فى مجال التطوير العقاري، لاستغلال قطعة أرض فى منطقة المعمورة بالإسكندرية فى مشروع عقارى بتكلفة استثمارية تصل إلى 300 مليون جنيه.وأضا

أحمد عاشور

كشف ميرفت حطبة، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، عن تدشين تحالف بين شركتى المعمورة للتعمير والتنمية السياحية، وأمير البحار، العاملة فى مجال التطوير العقاري، لاستغلال قطعة أرض فى منطقة المعمورة بالإسكندرية فى مشروع عقارى بتكلفة استثمارية تصل إلى 300 مليون جنيه.

وأضافت لـ«المال» شركة المعمورة التابعة للقابضة للسياحة ستحصل على %40 من إيرادات المشروع، مقابل مساهمتها العينية، بينما تحصل أمير البحار على %60، على أن تتولى تحمل التكاليف الاستثمارية بالكامل.

وتخطط «القابضة للسياحة» لضخ استثمارات جديدة بقيمة 844 مليون جنيه فى الكيانات التابعة خلال العام المالى الجديد، وتشمل تطوير الفنادق التابعة لشركة إيجوث، مثل مينا هاوس، وشبرد، وماريوت الزمالك، وفلسطين بالإسكندرية، ووينتر بالاس بالأقصر، وفندق سفير دهب التابع لشركة مصر للفنادق، إلى جانب تحديث فروع شركة مصر للسياحة وأسطول النقل السياحى، وفندقى رومانس وبورسعيد، وغيرها من المشروعات.

وتسعى القابضة للسياحة والفنادق لتعظيم الاستفادة من أصولها التابعة من خلال الشراكة، عن طريق مساهمتها بحصة عينية، بينما يقوم القطاع الخاص بتحمل التكلفة الاستثمارية للمشروع.

وطالب هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إدارة القابضة للسياحة بإجراء تقييم شامل لأداء المحفظة الاستثمارية خلال 6 أشهر، وتحديث دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الاستثمارية، ومنها الخاصة بمشروعى تطوير فندق شبرد، ومرسى علم السياحى الفندقى.

وفى سياق متصل، قالت حطبة إن هناك دراسات جدوى اقتصادية ما زالت تجرى للتوسع فى إقامة فنادق فئة 3 نجوم بالمحافظات، باعتبار أن تلك النوعية أحد الاتجاهات الجديدة للاستثمار الفندقى.

وكان وزير قطاع الأعمال السابق خالد بدوى قد طلب من الشركة القابضة للسياحة بحث إمكانية التوسع فى إقامة فنادق 3 نجوم بالمحافظات من خلال استغلال أصول مملوكة لشركات قطاع الأعمال.