«المعمورة للتعمير والتنمية السياحية» تطرح عددا من المنشآت التجارية بمنطقة المعمورة

طرحت شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية ” إحدى شركات القابضة للسياحية والفنادق ” عددًا من المنشآت بنظام حق الانتفاع، وذلك ضمن خطتها لاستغلال أصولها داخل منطقة المعمورة بالإسكندرية.

وضمت تلك المنشآت استغلال والانتفاع بمسطح 3700 متر مربع، بهدف إقامة معرض تسوق بحري وملاهي بمنطقة المعمورة الشاطئ.

وتم طرح الاستغلال والانتفاع بالمخبز الشامي بمسطح 260 متر مربع، بالاضافة الى الاستغلال والانتفاع بالمخبز الافرنجي بمسطح 65 متر مربع، علاوة على استغلال المحل المستقطع من المخبز الافرنجي بمسطح 23.7 متر مربع.

كما تم طرح الاستغلال والانتفاع بمحلات ارقام 12 و 13 و 27 بحري الملاحي، بالاضافة الى الاستغلال والانتفاع لعدد 4 باكيات ” كشك سينا سابقا ” بمسطح 36.5 متر مربع، بالاضافة الى استغلال وانتفاع مسطح بقرابة 10 متر مربع والذي كانت تديره مؤسسة أخبار اليوم.

وتقرر بيع الشقة رقم 703 المملوكة للشركة بمنطقة زهراء المعادي، بمساحة تقترب من 100 متر مربع، بالاضافة الى بيع شاليه رقم 108 بالسوق التجاري بقرية شهر زاد العجمي.

ومن المقرر أن تعقد الشركة المزايدة أيام 16 و 17 مايو الجاري.

ومن المعروف أن شركة المعمورة للتنمية السياحية قامت خلال الفترة الأخيرة باستغلال بعض أصولها منها استغلال منطقة المعمورة الشاطئ خلال الصيف الجاري في أعمال الدعاية ” «موجة للإعلان» ، حيث تمت ترسية أعمال الدعاية على أحد الشركات المتخصصة لاستغلال الشواطئ والشوارع في أعمال الدعاية لمختلف الماركات، بالاضافة الى استغلال منطقة المشتل في أعمال بيع الورد لرواد المنطقة.

وخلال أبريل قبل الماضي توقع اللواء حمدى أحمد، العضو المنتدب لشركة المعمورة للتنمية السياحية، في تصريحات لـ” المال ” أن تحقق الشركة مبيعات تصل إلى 1.73 مليار جنيه من مشروعات «أبهى، لافى، ريفيه»، وذلك ضمن مشروعاتها العقارية التى تُقام وفقًا لخطتها فى العام المالى الحالى.

وأضاف «أحمد» بأن مشروع «أبهى» يستهدف تحقيق تصل إلى 450 مليون جنيه، موضحًا أنه مقام بمنطقة التوسعات الشمالية بمنطقة السادس من أكتوبر بمحيط القاهرة الكبرى، ويتكون من 42 عمارة، بواقع 168 وحدة سكنية، بتكلفة اجمالية 340 مليون جنيه.

وتابع أنه تم بيع 35 وحدة منها حتى الآن، مضيفًا أنه مستهدف تسليمها نهائيًا خلال 6 أشهر.

جدير بالذكر أن شركة المعمورة أنشئت عام 1934 بمرسوم ملكى، وفى عام 1952 تحولت إلى إحدى شركات قطاع الأعمال، وصدر لها قرار عام 1964 باسم مختلف، ثم تدرجت الأمور إلى أن تحول قطاع الأعمال العام للعمل بقانون 203 عام 1991؛ فأصبح اسمها المعمورة للتنمية السياحية.