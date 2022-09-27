«المعمورة للتعمير والتنمية السياحية» تطلق البطولة الصيفية الرياضية لكرة القدم

أطلق حمدي أحمد، العضو المنتدب التنفيذي لشركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، البطولة الصيفية الرياضية لكرة القدم في الفترة من 26 سبتمبر حتى 3 أكتوبر 2022.

وأكد العضو المنتدب للشركة أن البطولة تعدّ تأكيدًا لضرورة التحلي بالأخلاق والمنافسة الرياضية الشريفة، “ونقول للزملاء: ليس الهدف الفوز بالكأس فقط، بل بالمنافسة الشريفة والتحلي بالصبر والأخلاق الحسنة وبروح رياضية عالية لأننا بالأخلاق نرتقي”.

بدأ المهرجان بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وبعدها ألقى العضو المنتدب لشركة المعمورة كلمته ورحب بالسادة الضيوف، وافتتح البطولة وقام بضربة البداية للمباراة الافتتاحية؛ والتي انتهت بفوز قطاع المعمورة على الكروم جناكليس 4 مقابل 3.