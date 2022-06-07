«المعمورة» تعتزم طرح 40 فدانا للشراكة مع القطاع الخاص بالسادات وبرج العرب

كشف حمدى أحمد، العضو المنتدب التنفيذى لشركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية، التابعة لوزارة قطاع الأعمال، أنها تعمل على إعادة تخطيط واستغلال أراضٍ تابعة بمساحة 40 فدانا، بهدف طرحها للشراكة مع القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن الأراضى تتوزع بواقع 20 فدانا بمدينة السادات، ومثلها فى برج العرب بالتعاون مع القطاع الخاص.

وأكد أن الموازنة التقديرية للعام المالى 2023/2022 تستهدف تحقيق ربح قدره 77.5 مليون جنيه، مقارنة مع 63.8 مليون خلال العام المالى الجارى مقابل 60.4 مليون خلال العام المالى 2021/2020.

وأضاف أن الموازنة تقدر مجمل الربح بنحو 147.4 مليون جنيه للعام المالى المقبل مقابل 122 مليونا فى 2022/2021 بنسبة نمو %20.8.

وتابع إن الموازنة تستهدف استكمال المشروعات المطروحة والاستفادة من مخزون الأراضى المملوكة بما يتيح تحقيق عائد للشركة، واستكمال خطة إدخال الغاز الطبيعى إلى جميع وحدات منطقة شاطئ المعمورة، وطرح أرض مدينة العلمين بمساحة 48.25 فدان للمشاركة مع المطورين العقاريين، واستكمال منظومة التحكم الإلكترونى.

وأشار إلى أن تطوير أرض العلمين بمساحة 48.25 فدان بالعلمين الجديدة يأتى فى صدارة المشروعات المستقبلية المستهدف تنفيذها فى الفترة المقبلة، بالشراكة مع القطاع الخاص، موضحا أنه سيتم طرحه أمام المطورين خلال أيام.

وتابع إن هناك أكثر من مشروع يجرى العمل بهم، فى مدينة 6 أكتوبر وأرض الإبراهيمية بالإسكندرية، والتى ستساهم فى مضاعفة حجم إيرادات الشركة، إذ يتولى القطاع الخاص تنفيذ المخطط لتعظيم العائد.

وحققت «المعمورة» 324 مليون جنيه مجمل إيرادات النشاط خلال العام المالى 2021/ 2022 مقابل 238 مليونا لعام 2020/ 2021 بنسبة نمو %36.

واستلمت «المعمورة» مؤخرا 50 فدانا فى العلمين الجديدة من هيئة المجتمعات العمرانية بعد تقنين أوضاعها لتنفيذ مشروع سياحى بعد انتهاء الدراسة المتعلقة بالتصورالمبدئى للتطوير.

وكان «أحمد» قد قال فى وقت سابق، إن شركته تنفذ مشروع الإبراهيمية، بالشراكة مع «الإسكندرية للاستثمار» والتنمية، إحدى الشركات القابضة للتشييد والتعمير، مشيرا إلى أن المشروع يستهدف تحقيق مبيعات تبلغ 1.2 مليار جنيه.