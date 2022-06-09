«المعمورة» تستهدف إيرادات بقيمة 258.8 مليون جنيه بنسبة نمو 17% خلال العام المالي 2022/2023

توقع حمدى أحمد، العضو المنتدب التنفيذى لشركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية، التابعة لوزارة قطاع الأعمال، تحقيق نمو فى مجمل الايرادات بنسبة 17% خلال العام المالي 2022/2023 مقارنة بالعام المالي السابق، اذ تستهدف الشركة ايرادات بقيمة 258.8 مليون جنيه مقابل 22.1 مليون جنيه للعام الماضي.

واضاف العضو المنتدب لـ”المال”، ان تكلفة ايردات النشاط تقدر بقيمة 111.3 مليون جنيه بالموازنة التقديرية للعام المالي 2022/2023 مقابل 99.1 مليون جنيه بنسبة نمو 12 %، اذ تهدف الشركة لعظيم مواردها واستغلال كافة الاصول غير المستغلة.

المعمورة للتعمير والتنمية السياحية

وأكد أن الموازنة التقديرية لشركة المعمورة للعام المالى 2023/2022 تستهدف تحقيق ربح قدره 77.5 مليون جنيه، مقارنة مع 63.8 مليون خلال العام المالى الجارى مقابل 60.4 مليون خلال العام المالى 2021/2020.

وأضاف أن الموازنة تقدر مجمل الربح بنحو 147.4 مليون جنيه للعام المالى المقبل مقابل 122 مليونا فى 2022/2021 بنسبة نمو %20.8.

ولفت الى انه جاري العمل تحت شعار “المعمورة مش صيف وبس” لتنفيذ مخطط لجذب وتنشيط معدلات الاشغالات فى كافة الفصول للاستمتاع بالبحر والترويج للمقاصد التابعة للشركة لتنمية معدلات السياحة المحلية.

وكان قد أكد فى وقت سابق لـ”المال” ان الموازنة تستهدف استكمال المشروعات المطروحة والاستفادة من مخزون الأراضى المملوكة بما يتيح تحقيق عائد للشركة، واستكمال خطة إدخال الغاز الطبيعى إلى جميع وحدات منطقة شاطئ المعمورة، وطرح أرض مدينة العلمين بمساحة 48.25 فدان للمشاركة مع المطورين العقاريين، واستكمال منظومة التحكم الإلكترونى.