«المعمورة» تخصص شاطئ لملاك المنطقة ومدخل خاص (صور)

بدأت شركة المعمورة للتنمية السياحية، إحدى الشركات التابعة للقابضة للسياحة، اليوم في تنفيذ خطتها لتطوير منطقة المعمورة الشاطئ، حيث تم تخصيص شاطئ متخصص للملاك بمنطقة المعمورة الشاطئ، وذلك لأول مرة.

وكشفت مصادر مطلعة، أنه بناءا على طلب القاطنين بمنطقة المعمورة الشاطئ السكنية، فقد تقرر تخصيص شاطئ للملاك، بما يعمل على زيادة سبل الراحة للسكان، خاصة أن هناك اهتمام من مرتادي الاسكندرية بشواطئ منطقة المعمورة البلد، كما تم تخصيص بوابة دخول متخصصة لسكان المنطقة، بما يعمل على تخفيف التكدس أمام بوابات المنطقة.

وأكدت المصادر بالشركة أنه تم تطوير منطقة شاطئ المعمورة، والمُقسم على 3 قطاعات« أ، ب ، ج»، مشيرة إلى أن الشاطئ «ج» وهو عبارة عن الشاطئ العام، وأطلق عليه حالياً اسم «شط أهل إسكندرية»، ومستهدف إرجاعه إلى سابق عهده قديما من خلال طراز المقاعد و«الشازلونج الخشبى»، مقابل زيادة طفيفة فى سعر التذكرة لتصل إليها 50 جنيها.

أما الشاطئ «ب» فإنه جار إطلاق اسم جديد عليه، وتم عمل مناقصة محدودة عليه بين بعض الشركات المتخصصة فى إدارة الشواطئ بهدف رفع مستواه، ومن المُقرر أن يصل سعر تذكرته إلى 125 جنيها.

وبالنسبة للشاطئ «أ» سيطلق عليه اسم «المعمورة جويل»ويستهدف الطبقة الأعلى ، مضيفة أنه سيكون أهم شواطئ الإسكندرية، ومن المقرر أن تصل تذكرته إلى 125 جنيها.

وتستهدف الشركة تحقيق مستوى راق من الخدمات لدى الشواطئ الثلاثة و الرجوع بمنطقة المعمورة الشاطئ لما كانت عليه فى الستينات، مشيرا إلى أنها تعمل على توحيد ملابس العاملين بها طبقا لوظائفهم «الأمن، التحصيل، خدمات الشاطئ» ليتم تنفيذ تلك الخطوات خلال الصيف الجاري.

وذكر أن الشركة أنشئت عام 1934 بمرسوم ملكى، وخلال ثورة 1952تحولت إلى شركة من شركات قطاع الأعمال، وأصدر لها قرار عام 1964 باسم مختلف ثم تدرجت الأمور إلى أن تحول قطاع الأعمال العام للعمل بقانون 203 عام 1991؛ فأصبح اسم الشركة هو المعمورة للتنمية السياحية.

وتوالى على رئاستها العديد إلى أن صدر القرار رقم 185 لسنة 1920 بتعديل بعض أحكام القانون 203 سنة 1991، فأصبح نظام إدارة الشركة مختلفا ولديها رئيس مجلس إدارة غير متفرغ وهو اللواء عمرو يوسف، وعضو منتدب تنفيذى متفرغ وهو اللواء «حمدى أحمد» ،وأعضاء مجلس إدارة إثنان مُعينين «المهندس محمد عبد الظاهر، المهندس محمد رضا» وواحد متفرغ «إسلام العايد».

وخلال أعمال المجلس الحالى تم تغيير شعار الشركة ليواكب الشعار التسويقى للشركة القابضة للسياحة ، وعمل شعار جديد لها وهو «المعمورة مش صيف وبس».

وبجانب نشاط الشركة الرئيسى وهو إدارة منطقة المعمورة الشاطئ ، يوجد نشاط آخر يتمثل في إدارة قرية المعمورة الساحل بالكيلو 72.5 ، وقرية زهراء العجمى بمنطقة العجمى غرب الإسكندرية ، وفندق «إتابلو» 360 غرفة، 3 مراكب عائمة موجودين ما بين الأقصر وأسوان «فى مرحلة التطوير» طاقة كل مركب منهم 43 غرفة.