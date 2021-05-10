«المعمورة السياحية» تتلقى عروضا من مطورين للشراكة فى مشروع الإبراهيمية

تلقت شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية عدة عروض من مطورين عقاريين للشراكة فى مشروع على مساحة 5500 متر مربع بمنطقة الإبراهيمية بالإسكندرية.

قال حمدى أحمد، العضو المنتدب لشركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية، التابعة للقابضة للسياحة والفنادق، إنه من المقرر البت الفنى والمالى للعروض خلال أيام، لتبدأ جميع الإجراءات الإنشائية ضمن مخطط استغلال كل أصول وأراضى الشركة لتعظيم الإيرادات.

الشركة تستهدف 324 مليون جنيه إيرادات و169 مليونا مجمل ربح

وكشف أحمد عن إعداد مخطط لاستغلال 53 فدانا بمنطقة العلمين الجديدة بنظام الشراكة، لافتا إلى أن الشركة تستهدف 324 مليون جنيه مجمل إيرادات النشاط خلال العام المالى 2021/ 2022، مقابل 238 مليون جنيه للعام المالى 2020/ 2021 بنسبة نمو %36.

وأضاف العضو المنتدب أن الشركة تعمل على عدة محاور لتعظيم الإيرادات وخلق أنشطة استثمارية جديدة، ومنها التعاقد مؤخرا مع إحدى الشركات الإعلانية لاستغلال المساحات الشاطئية لتحقيق عوائد.

وأوضح أنه جار تطوير مدينة المعمورة الشاطئية لتحويلها إلى منطقة سياحية مميزة، إضافة إلى استغلال المساحات الشاطئية لعرض الحملات الإعلانية المختلفة لتحقيق عوائد إضافية للكيان.

وأشار إلى أن الشركة تستهدف تحقيق مجمل ربح 169 مليون جنيه خلال العام المالى 2021/ 2022 مقابل 129 مليون فى العام 2020/ 2021، وتحقيق صافى ربح 90 مليون جنيه لعام 2021/ 2022 مقابل 64 مليونا لعام 2020/ 2021. وكان هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، قد كلف مؤخرا الجمعية العمومية للشركة القابضة للسياحة والفنادق، بوضع دراسة للوضع الحالى لمنطقة المعمورة وإعداد تصور واضح لتسترد المنطقة رونقها ومظهرها الجمالى لتعود منطقة جذب مرة أخرى للإسكندرية