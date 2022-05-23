المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات «كيوكاب» ينظم برنامجا تدريبيا لمتخصصين من ليبيا

أعلنت أ.د. هند عبداللاه مدير المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات التابع لوزارة الزراعة ، عن تنظيم البرنامج التدريبي الدولي لطرق تحليل متبقيات المبيدات لمتخصصين من ليبيا الشقيقة بمقر المعمل للتدريب. ويأتى ذلك في إطار توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير ورئيس مركز البحوث الزراعية أ.د. محمد سليمان بالتعاون مع الدول العربية الشقيقة وتقديم كافة الخدمات المتاحة.

وأكد بيان صادر عن مركز البحوث الزراعية أن ذلك يأتي ذلك في إطار التعاون مع ليبيا وتبادل الخبرات العلمية والفنية وتحت إشراف وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية.

وقد أكدت عبداللاه أنه سوف يتم تدريبهم على طرق التحليل في في قسم متبقيات المبيدات وباستخدام أحدث طرق التحليل والأجهزة ويأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية المصرية لتقديم كافة الإمكانيات في كافة المجالات لدعم ومساعدة الدول العربية الشقيقة. وسوف يستمر هذا التدريب على مدار أسبوع كامل بالمعمل ليشمل تدريباً عملياً ونظرياً في مجال متبقيات المبيدات.



ومن الجدير بالذكر أن المعمل يقوم بتنظيم برامج تدريبية دولية للدول الأفريقية والعربية في التخصصات المختلفة في مجال تحليل الملوثات لسلامة الغذاء وبالتعاون مع المنظمات الدولية في هذا المجال.