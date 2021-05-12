المعمل المركزي بوزارة الري يحصل على شهادة تقييم عالمية

صرح الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى بأن المعمل المركزي بالوادي الجديد التابع لقطاع المياه الجوفية بالوزارة تمكن للعام الثاني على التوالي من الحصول على شهادة تقييم عالمية من المعهد القومي للقياسات الكيميائية والتحاليل الحيوية بالمملكة المتحدة، وهو معهد معتمد من قبل هيئة التعاون الدولي لاعتماد المختبرات.

وقد أظهر التقرير الصادر عن المعهد نجاح المعمل المركزي بالوادي الجديد في اجتياز اختبار الكفاءة الحرفية لدورة أبريل 2021 فى 5 فحصوات ميكروبيولوجية للمياه، بالاشتراك مع أكثر من 270 معملا معتمدا من مختلف دول العالم.

وأضاف الدكتور عبد العاطى أن وزارة الموارد المائية والرى قامت بإنشاء المعمل المركزي بالوادى الجديد وفقاً لأحدث المواصفات القياسية التي تتوافق مع الجودة، وتم تزويده وتدعيمه بأحدث الأجهزة والمعدات والمستلزمات، وإعداد الدورات المتخصصة الكيميائيين، الأمر الذي مكن المعمل من الحصول على شهادة الاعتماد الدولي الآيزو (17025 ) فى مجال تحاليل المياه كيميائياً وبكتريولوجياً من المجلس الوطني لاعتماد المعامل في عام 2013 في 36 عنصرا كيميائيا وفيزيائيا و5 فحوصات ميكروبيولوجية، وهو عدد كبير من العناصر المعتمدة، ما يجعله أحد المعامل المتميزة على مستوى الجمهورية.

ولتحقيق الاستفادة المثلى من إمكانيات المعمل المركزي في مجال مراقبة نوعية المياه فقد تم إنشاء 3 معامل فرعية تحت إشراف المعمل المركزي في المنيا وطنطا والداخلة.

كما يشارك المعمل المركزي في الاختبارات الفيزيائية والكيميائية التى يجريها المعهد القومي للقياسات الكيميائية والتحاليل الحيوية بالمملكة المتحدة في الفترة من 8 – 15 مايو 2021 في قياس (درجة الحموضة والقلوية – الاملاح الكلية الذائبة – التوصيلية الكهربية – الصوديوم – البوتاسيوم – الكالسيوم – الماغنسيوم – الكلوريد – الكبريتات – الكربونات – البيكربونات – الحديد – المنجنيز – السليكا – النترات – الفوسفور ) ، لتأكيد الجـودة بالمعمل المركزي وتحقيق إشتراطات ومواصفات منظومة الأيزو الدولية.