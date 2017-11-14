المعلمين المستقلة تندد بالتحقيق مع مدرس رفض توقيع كلنا معاك

إيمان عوف طالبت نقابة المعلمين المستقلة وزارة التربية والتعليم بفتح تحقيق فوري في ورقة إحالة أحد المعلمين للتحقيق؛ بسبب عدم توقيعه على استمارة "كلنا معاك" التي تؤيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية. قال حسين إبراهيم، الأمين العام لنقابة المعلمين المستقلة، إن هناك ضرورة أن تقوم وزراة التر

إيمان عوف



طالبت نقابة المعلمين المستقلة وزارة التربية والتعليم بفتح تحقيق فوري في ورقة إحالة أحد المعلمين للتحقيق؛ بسبب عدم توقيعه على استمارة “كلنا معاك” التي تؤيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية.

قال حسين إبراهيم، الأمين العام لنقابة المعلمين المستقلة، إن هناك ضرورة أن تقوم وزراة التربية والتعليم بفتح تحقيق فوري في تلك الورقة التي انتشرت على السوشيال ميديا، والتي تحمل خاتم أحد المدارس، وتقر بإحالة أحد المدرسين للتحقيق بتهمة رفض التوقيع على استمارة كلنا معاك لتأييد الرئيس، لأسباب عديدة من بينها أن ذلك القرار إذا صح فإنه يخالف تعليمات رئيس الوزراء الأسبق حازم الببلاوي، والتي تقضي وتمنع منعا باتا إدخال المؤسسات التعليمية والحكومية في أى عمل سياسي.

كما تمنع التعسف في استخدام سلطة الإحالة للتحقيق الممنوحة له بحكم طبيعة عمله من أجل الانتصار لرأيه الشخصي، ومحاولة إجبار الموظفين على التوقيع على أوراق من شأنها التأثير على آرائهم الشخصية في الشأن العام على عكس ما ورد في مواد الحريات والحقوق الممنوحة لجميع المواطنين بحكم دستور عام 2014.



