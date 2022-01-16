استثمار

«المعصرة للصناعات الهندسية» تُورِّد 660 ألف مسمار « فوسلو» للسكة الحديد

من إجمالى مليون و200 ألف
أحمد اللاهوني 8:45 ص, الأحد, 16 يناير 22 8:45 ص, الأحد, 16 يناير 22

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انتهت شركة المعصرة للصناعات الهندسية (مصنع 45 الحربى) من توريد 660 ألف مسمار “فوسلو” إلى شركة “النيل للطرق”– باعتبارها المورد المباشر للسكة الحديد – بحسب تصريحات المهندس عبدالمنعم هنداوى، رئيس مجلس إدارة الشركة.

ويسجل حجم تعاقدات (مصنع 45 الحربى) مع شركة “النيل للطرق على المسمار “الفوسلو”، نحو مليون و200 ألف مسمار، يإجمالى 27 مليون جنيه.

وأعلن “هنداوى” – فى تصريحات خاصة لـ “المال” – عن التعاقد مع الشركة المصرية للمواسير والمنتجات الأسمنتية “سيجوارت” الشهر الماضى لتوريد مليون مسمار “فوسلو” بقيمة 27 مليون جنيه.

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وبدأت شركة المعصرة فى إنتاج مهمات الرباط عام 1959 بطاقة إنتاجية 1200 طن سنويًا شملت مسامير هندسة السكة الحديد، ومسامير مسدسة بالصامولة، ومسامير بورمة خشابى، وصاج، ومسامير برشام، وهذه الأنواع تنتج بالتشكيل على البارد والساخن.

وأوضح “هنداوى” أن مصنعه سلم شركة سيجوارت 80 ألف مسمار حتى الآن ومستمر فى عمليات التوريد التى قد تستغرق نحو عام.

يشار إلى أن شركة المعصرة للصناعات الهندسية (مصنع 45 الحربى) ضخت استثمارات تقدر بنحو 152 مليون جنيه لتأهيل وتحديث خطوط إنتاج مهمات الرباط خلال الفترة الماضية، بحسب”هنداوى”.

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وقال “هنداوى” – فى تصريحات سابقة لـ “المال”، إن الشركة استوردت ماكينتين لتصنيع المسامير المسحوبة على الساخن، إضافة إلى ماكينة أخرى لإنتاج أكثر من نوع من المسمار المسحوب على البارد، وماكينتى مكابس بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 130 مليون جنيه.

وأضاف أن الشركة لم تغفل عملية رفع كفاءة المبانى وهناجر الإنتاج، وأنفقت نحو 22 مليون جنيه على عملية التطوير، وبذلك يسجل إجمالى الاستثمارات 152 مليونًا.

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وأوضح أن ماكينة المسمار البارد تنتج من 8 إلى 10 آلاف مسمار فى الوردية الواحدة، أما ماكينتى المسمار الساخن فيصل إنتاجهما إلى 200 ألف مسمار شهريًا.

وذكر أن المعصرة تحصل على خامات الحديد بخامات تصنيعية خاصة من شركات “الدخيلة وعز وأركوستيل والسويس للصلب”.

وتوقع زيادات فى أسعار المنتجات النهائية بسبب ارتفاع أسعار توريد الغاز للمصانع، إضافة إلى صعود خام الحديد بنحو 4 آلاف فى الطن ليسجل 17 ألف جنيه لخام “ستيل 52”.

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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