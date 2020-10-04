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«المعركة لم تنته بعد».. إيطاليا : فرض قيود جديدة لمواجهة تزايد الإصابة بفيروس كورونا

للحد من انتشار فيروس كورونا
محمد بدر 9:05 م, الأحد, 4 أكتوبر 20 9:05 م, الأحد, 4 أكتوبر 20

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أعلنت الحكومة الإيطالية، اليوم الأحد، عن وجود خطط لفرض قيود جديدة خلال الأسبوع المقبل، للحد من انتشار فيروس كورونا.

ونقلت قناة “راي” الإيطالية عن وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا قوله: “المعركة لم تنته بعد، لا نشهد الأرقام التي تشهدها دول أوروبية أخرى، لكننا نمر بمرحلة زيادة كبيرة في الإصابات، وآمل أن تعم البلاد روح التوحد”.

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وتابع سبيرانزا :”وضع الكمامات أساسي، وكلما زاد استخدام الإيطاليين لها كانت النتيجة أفضل”، نقلا عن موقع سبوتنك الروسي.

وبحسب القناة، فمن المقرر أن يجتمع مجلس الوزراء الإيطالي الثلاثاء القادم ليقرر كيفية مواجهة الزيادة الجديدة في الإصابات، في الوقت الذي تبدو فيه المناطق الجنوبية من البلاد لأول مرة أكثر هشاشة بالنسبة لخطر الفيروس.

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وسجلت إيطاليا 2844 حالة إصابة جديدة أمس السبت، وهو أعلى معدل إصابات يومي منذ نهاية أبريل، عندما كانت البلاد تخضع لإجراءات العزل العام.

ويخشى المسئولون من بؤر تفش في الجنوب، ومن بينها إقليم كامبانيا، وعاصمته نابولي، الذي شهد لأول مرة أكثر من 400 حالة إصابة جديدة بالفيروس في يوم واحد.

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بقلم محمد بدر

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