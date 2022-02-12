المعرض الدولي «نيبو» لإنتاج وتصدير المشغولات الذهبية الأسبوع المقبل

يطلق الاتحاد العام للغرف التجارية وتحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء ورعاية وحضور وزارات التجارة والصناعة والتموين والتجارة الداخلية المعرض الدولي “نبيو” لإنتاج و تصنيع و تصدير المشغولات الذهبية .

كما سيعقد علي هامش المعرض مؤتمر دولي علي مدار ثلاثة أيام لمناقشة وعرض الاستراتيجية المصرية للتحول الي مركز اقليمي ودولي لإنتاج الذهب والمشغولات الذهبية .

يقول المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن المعرض في نسخته الأولي سينطلق في الفترة من 19 الي 21 الشهر الحالي بمشاركة 30 من كبريات الشركات المصرية في مجالات الانتاج و تصميم المشغولات الذهبية لطرح الانتاج المصري بأحدث صوره علي السوق الدولية مشيرا الي ان المنتجات المصرية من المشغولات الذهبية قد شهدت تطورا كبيرا من حيث التصميمات و الجودة بما ينافس المنتجات العالمية في هذا المجال .

وأوضح أن إطلاق النسخة الأولي من المعرض و المؤتمر هو خطوة جديدة علي طريق الشراكة بين الحكومة المصرية والقطاع الخاص لتحقيق تنمية حقيقية للاقتصاد القومي حيث اتخذت الحكومة المصرية علي مدار العامين الماضيين مجموعة من الخطوات بالشراكة مع القطاع الخاص لتأسيس قاعدة قوية لإنتاج الذهب الخام والسبائك علي الأراضي المصرية كان أهمها إنشاء مدينة الذهب الجديدة كخطوة محورية نحو تطوير صناعة المشغولات الذهبية بالإضافة الي إنشاء أول مصفاة للذهب علي أرض مصر لتنقية خام الذهب و اعتماد الختم الدولي ليس فقط لإنتاج المناجم المصرية وإنما لتنقية و اعتماد الخام الذي يتم إنتاجه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا كبديلا لمصافي الأسواق الأوروبية كل ذلك بالتكامل مع إنشاء أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية متخصصة في صناعة الحلي والمجوهرات .

ومن جانبه قال المهندس هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية أن المؤتمر المقرر عقده علي هامش المعرض سيناقش العديد من القضايا الهامة المتعلقة بإنتاج المشغولات الذهبية وتطوير منظومة التجارة الداخلية والتصديرية للمشغولات الذهبية المصرية بالاضافة لمناقشة التشريعات المحفزة لانتاج المشغولات الذهبية بما يتيح لمصر التحول لمركز إقليمي لتجارة المشغولات الذهبية والمنافسة في الأسواق العالمية في واحدة من أهم قطاعات التجارة العالمية .

وأوضح أن الحلقات النقاشية المزمع عقدها ستناقش مستجدات صناعة وفنون تصميم الحلي والمجوهرات الذهبية وتطوير استخدام الأحجار الكريمة كما سيشهد المؤتمر حلقة نقاشية سيديرها أحد أعضاء مجلس الذهب العالمي حول أخر مستجدات الإنتاج و التجارة بالأسواق العالمية بالإضافة الي جلسة حول تاريخ انتاج المشغولات الذهبية في مصر والتطور التاريخي والإبداعي للمنتجات المصرية في هذا المجال .

وأشار الي أنه مع انطلاق النسخة الأولى من المعرض يتم الإعداد للنسخة الثانية من و التي سيتم إطلاقها العام المقبل لتحقيق مشاركة أوسع للشركات المصرية كما ستشهد مشاركة عارضين دوليين للسماح للشركات الأجنبية من عرض منتجاتها .