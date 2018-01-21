المعرض الدولي للبترول EGYPS 2018 يستضيف 400 شركة

المال - خاص ينعقد مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول (إيجبس 2018)، أكبر حدث على مستوى القطاع بشمال أفريقيا، في نسخته السنوية الثانية في الفترة من 12 إلى 14 فبراير 2018، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة. وعلى مدار ثلاثة أيام يستضيف (إيجبس 2018) أكثر من 400 شركة عارضة، و

المال – خاص



ينعقد مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول (إيجبس 2018)، أكبر حدث على مستوى القطاع بشمال أفريقيا، في نسخته السنوية الثانية في الفترة من 12 إلى 14 فبراير 2018، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة. وعلى مدار ثلاثة أيام

يستضيف (إيجبس 2018) أكثر من 400 شركة عارضة، و15,000 زائر، وأجنحة مخصصة لـ 11 دولة، وأكثر من 1,000 مندوب للمؤتمر، بالإضافة إلى أكثر من 150 خبير متحدث للمشاركة فيما يزيد عن 50 جلسة متخصصة، وفق بيان



ستنعقد المراسم الافتتاحية للمؤتمر وخطاباته الرئيسية واجتماعاته الوزارية تحت إشراف وزراء الطاقة ونخبة من القادة، وعلى رأسهم المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، و محمد باركندو، الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، و عباس النقي، الأمين العام لمنظمة الدول العربية المصدرة للبترول (أوابك)، و سيزار أبي خليل، وزير الطاقة والمياه بجمهورية لبنان، وجبار علي حسين اللعيبي، وزير البترول بجمهورية العراق.



كما يستضيف المؤتمر قادة الأعمال والرؤساء التنفيذيين على الصعيد العالمي، بما يشمل بوب دادلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة بي بي، وكلاوديو دي سكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة إيني، ومصباح الكعبي، الرئيس التنفيذي لقطاع البترول والبتروكيماويات بشركة مبادلة للاستثمار، وجريجوريس ستيرجيوليس، الرئيس التنفيذي بشركة هيلينك بتروليوم، ومصطفى صنع لله، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا.



يعد إيجبس 2018 مؤتمر استراتيجي متخصص رفيع المستوى، ينعقد على مدار يومين للتركيز على الأنشطة الأولية والمتوسطة والنهائية في قطاع البترول، وإتاحة الفرصة لمناقشة سبل دعم تقدم القطاع على المستوى العالمي من خلال عقد شراكات استراتيجية طويلة المدى، وخلق مميزات تنافسية للأعمال ودعمها. وسيساعد إيجبس المشاركين على تعزيز شراكاتهم الإقليمية والعالمية، وتجديد نماذج الأعمال الحالية، من خلال جلسات متخصصة لبحث موضوعات حيوية تشمل إتاحة الفرص التي ستساعد على تحسين قطاع الطاقة عالميًا وفقًا لرؤية مبتكرة لقطاع التكرير والبتروكيماويات.



وستنعقد جلسات المؤتمر الاستراتيجي تحت إشراف قائمة من أبرز مسؤولي وممثلي قطاع البترول والغاز والقطاع المالي أيضًا، وعلى رأسهم محمد مؤنس، وكيل أول شؤون الغاز بوزارة البترول والثروة المعدنية بجمهورية مصر العربية، ومحمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، وهشام مكاوي، رئيس منطقة شمال أفريقيا بشركة بي بي، و روس جرين، نائب رئيس الزيوت الجاهزة بشركة إكسون موبيل للوقود والزيوت.

وكذلك حاتم سليمان، مستشار أول الرئيس التنفيذي لشركة شلمبرجير، وجوسيبي ريكي، الرئيس التنفيذي لقطاع التكرير والتسويق بشركة إيني، والدكتور محمد عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور)، ولورينزو سيمونيللي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بيكر هيوز التابعة لشركة GE، وإيمان هيل، المدير الفني والمدير العام بالإمارات العربية المتحدة ورئيس شركة دانا غاز في مصر، وسامية نعمة، نائب رئيس إتمام الصفقات بشركة رويال داتش شل، وآبي بدوي، الرئيس التنفيذي لشركة كويت إنرجي، وجيرمي وير، الرئيس التنفيذي لترافيجورا جروب، وجرادي آبلس، نائب أول رئيس شركة أباتشي، وغيرهم.



وقال كلير بالين، مدير المؤتمرات بشركة دي إم جي إيفينتس: “إن هذا المؤتمر الاستراتيجي، المنعقد على مدار يومين، سيبحث الموضوعات الحيوية بالقطاع كما سيكشف إمكانية عقد شراكات استراتيجية طويلة المدى”

وأضافت ” سيقوم الجانب الفني بتسليط الضوء على التحديات التي تواجه الإنتاج والتنمية والأداء والابتكار في مجال البترول والغاز. وتسعى جلسات مؤتمر “السيدات في قطاع الطاقة” إلى تتويج الإنجازات التي حققتها السيدات العاملات بالقطاع، بالإضافة إلى دعم المزيد من الشمول والتنوع”.

وتابعت “سوف يتضمن إيجبس 2018 مؤتمر “الأمن والصحة والسلامة والبيئة في قطاع الطاقة” الذي تم إطلاقه حديثًا، والذي يركز على استراتيجيات تعاونية على مستوى الدولة لتحسين صحة وسلامة العاملين وتأمين البنية الأساسية المادية والرقمية بقطاع البترول”.



وأضافت بالين: “تتميز النسخة الثانية من إيجبس بإضافتين هامتين، من خلال “اجتماعات المائدة المستديرة الاستراتيجية للرؤساء التنفيذيين” التي ستتناول دور القطاعات الأولية والمتوسطة والنهائية بصناعة البترول نحو تمكين مصر من تحقيق أهدافها التنموية المستدامة بقطاع الطاقة

وتشمل قائمة المتحدثين بمؤتمر السيدات في قطاع الطاقة: بيتر فان رويج، مدير المكتب الإقليمي بمصر وإريتريا بمنظمة العمل الدولية، والمهندس حسين فؤاد الغزاوي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بمصر وشرق المتوسط بشركة شلمبرجير، والمهندس جهاد نصر الخولي، رئيس مجلس الإدارة الإقليمي ومدير المشروعات بشركة شيفرون للزيوت، وباكينام كفافي، العضو المنتدب لشركة طاقة عربية، وآية أبو حسين، مدير برنامج التحديث والتحول بشركة بي بي، وأيمن خطاب، نائب رئيس منطقة جنوب الخليج ومصر في بيكر هيوز، التابعة لشركة GE، وناتاليا شيهادي، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للضمان، شركة وذرفورد إنترناشيونال، وأمينة طه، كبير خبراء الاقتصاد وسكرتير مجلس إدارة مجموعة شيرون بيكو للطاقة.



ومن الإضافات الجديدة لمؤتمر هذا العام، جوائز “السيدات في مجال الطاقة”. وتم الإعلان عن تسع مرشحات بالفوز،وسيتم الإعلان عن الفائزات خلال حفل توزيع الجوائز الذي سينعقد في النصف الثاني من الحدث. وستلقي الدكتورة غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي بجمهورية مصر العربية، خطابًا رئيسيًا بحفل توزيع جوائز السيدات في قطاع الطاقة، عن الشمول والتنوع بالمجتمع المصري بعنوان: “إلى أي مدى تقدمنا؟”



ويضم مؤتمر الأمن والصحة والسلامة والبيئة قائمة من أبرز المتحدثين الذين يعرضون آراءً متعمقة عن هذا المجال الحيوي بقطاع الطاقة

وتشمل القائمة: سكوت بيرني، المدير الإقليمي للأمن في شركة أباتشي، ومعتز الريامي، نائب الرئيس التنفيذي لـلصحة والسلامة والبيئة، شركة شل، وأنجلو ليجرون، نائب أول رئيس مجلس الإدارة لقطاع السلامة والبيئة والجودة بشركة إيني، وأسامة عبده، مدير عام الصحة والسلامة والبيئة بالهيئة المصرية العامة للبترول، وهدى الخزايمي، مدير مركز أبحاث أمن المعلومات بجامعة نيويورك في الإمارات العربية المتحدة.

وكذلك شريف هاشم، نائب رئيس أمن المعلومات بالمركز القومي للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في مصر، ورئيس مجلس إدارة المكتب التنفيذي للمجلس الأعلى المصري لأمن المعلومات، ووائل أمين، نائب رئيس الصحة والسلامة والبيئة بشركة كويت إنرجي في مصر، وأندريه إيراسموس، المدير الإقليمي للصحة والسلامة والبيئة وجودة الخدمات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة هاليبرتون، ودينا عرفة، المدير الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات بشركة بي بي شمال أفريقيا، وأحمد منصور، مدير الصحة والسلامة والبيئة في أوروبا وأفريقيا، بيكر هيوز، التابعة لشركة GE، وهشام العمروسي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في إكسون موبيل مصر.