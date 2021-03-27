المعرض الدولي لشركات صناعة التبريد والتكييف ينطلق الخميس

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كشفت شركة كايرو إكسبو، الرائدة في تنظيم المعارض والمؤتمرات، عن انطلاق فعاليات الدورة الخامسة للمعرض والمؤتمر الدولي HVAC-R EGYPT EXPO – ASHRAE CAIRO وذلك في الفترة من 1 إلى 3 أبريل المقبل، بـ مركز مصر للمعارض – محور المشير طنطاوي.

ويشارك في الحدث السنوي الأهم بمصر والشرق الاوسط في مجال صناعة التبريد والتكييف عدد كبير من أهم وأكبر الشركات المصرية والأجنبية العاملة في مجال صناعة التبريد وتكييف الهواء والتدفئة والعزل الحراري والطاقة.

وفي بيان صحفي، أوضحت الشركة أنه من المقرر أن يفتتح الدورة الخامسة للمعرض والمؤتمر الدولي للتبريد والتكييف الهواء، الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، فضلا عن مشاركة عدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء وجمعية أشري القاهرة وأشري بيراميدز والعديد من رؤساء البنوك ومؤسسات التمويل ورؤساء المجالس التصديرية، بالإضافة إلى عدد من سفراء الدول الأفريقية والعربية والأجنبية بالقاهرة.

وأضاف البيان، أنه من المقرر أن يتضمن المؤتمر والمعرض الدولي للتبريد والتكييف في دورته الخامسة عدد من الندوات والنقاشات حول مستقبل صناعة التبريد والتكييف واستعراض الجديد في مجال العزل الحراري والتهوية وأنظمة التبريد ونظم الحماية وقطع غيار وحدات المناولة وأجهزة التحكم.

كما يتضمن المعرض والمؤتمر استعراض الفرص والتحديات أمام الصناعة ووسائل نموها وتطورها، فضلًا عن الاطلاع على التجارب الدولية وأحدث النظم العالمية في هذا القطاع.

من بين أهم وأكبرالشركات المحلية والأجنبية المشاركة في المعرض شركة آل سالم جونسون كونترولز وجاز تشيل وايجات وقرة انرجي وطنطا موتورز ومكيفات الزامل وانترناشيونال كوول سنتر وغيرها من كبرى الشركات العاملة في المجال وأجنحة وطنية للعديد من الدول العربية والآسيوية والاوروبية.

ويعد المعرض والمؤتمر الدولي للتبريد والتكييف الهواء والتدفئة والعزل الحراري والطاقة فرصة جيدة للشركات العارضة لتجاوز فترة الركود التي شهدتها الأسواق خلال الفترة الماضية بسبب ظهور وانتشار فيروس كورونا المستجد وتأثيره السلبي على معدلات النمو بالأسواق .

ويأتي المعرض في ظل بدء انتعاشة ملحوظة بالقطاع العقاري وزيادة مبيعاته وارتباطه المباشر بصناعة التبريد وتكييف الهواء.

وينطلق المعرض هذا العام بدورة استثنائية لأول مرّة في تاريخه، متخذاً كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والتطهير حفاظًا على زوار المعرض ووقايتهم من فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن المعرض والمؤتمر الدولي للتبريد والتكييف الهواء والتدفئة والعزل الحراري والطاقة أقيم خلال الأعوام الماضية كأفضل ما يكون بفضل الشركات المشاركة والتي تم اختيارها بعناية من قبل الشركة المنظمة، مما كان له أبلغ الأثر ايجابيًا على نوعية الحضور ومدى اهتمامهم بالوصول إلى الأفضل من أجل الوصول إلى الجديد في مجال العزل الحراري والتهوية وأنظمة التبريد ونظم الحماية وقطع الغيار ووحدات المناولة وأجهزة التحكم.