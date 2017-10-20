المعدن الأصفر يتراجع.. وعيار 21 يسجل 631 جنيهًا

عمر سالمشهدت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، بنهاية التعاملات المسائية انخفاضًا بنحو 2 جنيه للجرام، على إثر تحرك سعر الأوقية عالميًّا للانخفاض. قال الدكتور وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن عيار 21 انخفض بنحو 2 جنيه ليسجل 631 جنيهًا للجرام، مقابل 6

عمر سالم





شهدت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، بنهاية التعاملات المسائية انخفاضًا بنحو 2 جنيه للجرام، على إثر تحرك سعر الأوقية عالميًّا للانخفاض.

قال الدكتور وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن عيار 21 انخفض بنحو 2 جنيه ليسجل 631 جنيهًا للجرام، مقابل 633 جنيهًا، أمس.

وأوضح أن سعر عيار 18 سجل نحو 541 جنيهًا للجرام، كما ارتفع عيار 24 ليسجل 721 جنيهًا، مقابل 723 جنيهًا أمس، فيما انخفض الجنيه الذهب ليسجل نحو 5052 جنيهًا بدلًا من 5064 جنيهًا، وسجلت الأوقية 1282 دولارًا بدلًا من 1288.