«المعدنية» ترسل خطابات قبول العروض للشركات الفائزة بمزايدة الذهب

أكدت مصادر مطلعة فى قطاع التعدين لجريدة «المال» أن الشركات الفائزة بمزايدة الذهب ستتسلم خطابات قبول عروضها خلال الأسبوع الجارى من هيئة الثروة المعدنية.

وقالت إن تلك الخطابات تمثل إخطارا رسميا للشركات بالفوز فى المزايدة ، وسيتم فيها توضيح عدد البلوكات التى فازت بها كل شركة من جملة المناطق التى تقدمت لها، فضلا عن الإجراءات والشروط المطلوب استكمالها خلال الفترة المقبلة ، تمهيدا للتوقيع النهائى على عقود الاستغلال.

وطرحت الحكومة أحدث مزايدة للتنقيب عن الذهب بداية من 15 مارس وحتى 15 يوليو الماضى، ثم تم مد فترة تلقى العروض حتى 15 سبتمبر الماضى بإجمالى 320 قطاعاً على حوالى 56 ألف كيلومتر فى المنطقة الواقعة بين الصحراء الشرقية والبحر الأحمر.

وأشارت المصادر إلى أنه عقب تسلم الشركات الفائزة خطابات قبول العروض الخاصة بها، ستقوم باستيفاء الشروط والإجراءات الخاصة بالمزايدة ،وأولها استكمال سداد قيمة التأمين.

ولفتت إلى أن الشركات دفعت %40 من قيمة التأمين الإجمالى عند التقدم للمزايدة ،وستقوم بسداد النسبة المتبقية خلال أيام من إخطارها رسميا بالفوز وقبول عرضها.

وتلزم شروط المزايدة التى نشرتها «المال» مؤخرا الشركات بتقديم مظروف فنى وآخرمالى، الأول يتضمن تأمين ابتدائى بقيمة 20 ألف دولار مقدم بشيك مستحق الدفع من خلال بنك مصرى، تتم زيادته إلى 50 ألفًا تُسدد فى غضون 15 يومًا من تسلم الشركة إخطارًا بفوزها.

وأوضحت أنه عقب استكمال الشركات الفائزة لكافة الشروط الخاصة بالمزايدة بعد تسلمها خطاب قبول عرضها ،سيتم توقيع التعاقد بينها وبين هيئة الثروة المعدنية ،لبدء العمل فى الامتيازات الجديدة.

وقالت إنه بحسب تعديلات قانون التعدين الجديدة فلن يتم الانتظار لحين إصدار اتفاقيات بقانون من البرلمان لبدء العمل فى المناطق الجديدة،كما كان يحدث سابقا ،ولكن سيتم بدء العمل والاستكشاف فورا بمجرد توقيع التعاقد مع هيئة الثروة المعدنية.

واشترت 23 شركة حزم المعلومات المتاحة للمزايدة تقدم منها 17 شركة فاز منها 11 تقدمت على 82 قطاعا على مساحة 14 ألف كيلو متر مربع بالصحراء الشرقية من المناطق التى تم طرحها بالتزام استثمارات بحد أدنى 60 مليون دولار فى مراحل البحث الأولى ، وفازت بهذه القطاعات 7 شركات عالمية منها «سنتامين» الأسترالية و4 شركات كندية وشركتان إنجليزيتان و4 شركات مصرية تضم «MDEAF» – والعبادى، وشمال أفريقيا للتعدين والصناعة، وإبداع فور جولد.

و ستتم عمليات البحث والاستكشاف وفقاً للتعديلات التشريعية الأخيرة بشكل فورى للإسراع بالعمليات على أن يتم إصدار القانون عند تحقيق الكشف التجارى للإنتاج .

وأعلن وزير البترول الشهر الجارى طرح جولة ثانية تضم باقى مناطق المزايدة الأولى وهى 208 قطاعات على مساحة 38 ألف كيلو متر بالصحراء الشرقية للبحث عن الخامات المعدنية.

ولفت إلى أن الطرح بذلك سيكون على مدار العام من خلال الإعلان عن المناطق التي تمت ترسيتها وإعادة المناطق الأخرى وكذلك مناطق التخليات مما يتيح فرصاً مستمرة للاستثمار التعدينى فى مجال الذهب.