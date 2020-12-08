«المعدنية» تخاطب الشركات الفائزة بمزايدة الذهب لسداد باقي قيمة التأمين

أكد عدد من الشركات الفائزة بمزايدة التنقيب عن الذهب تسلمها لخطابات تأكيد فوزها بالمزايدة منذ أيام، من قبل وزارة البترول ممثلة فى هيئة الثروة المعدنية.

وقالت الشركات لـ«المال» إن الخطابات التى تسلمتها تضمنت طلب بإرسال مندوب من قبلهم، يمثل كل شركة، لاستكمال تسديد باقى قيمة التأمين الخاص بالمزايدة.

وكانت «المال» نشرت خبرًا منذ أيام، يفيد بأن هيئة الثروة المعدنية بدأت إرسال خطابات قبول العروض للشركات الفائزة بمزايدة الذهب الأسبوع الماضى.

وطرحت الحكومة أحدث مزايدة للتنقيب عن الذهب بداية من 15 مارس وحتى 15 يوليو الماضى، وتم مد فترة تلقى العروض حتى 15 سبتمبر الماضى، بإجمالى 320 قطاعا على حوالى 56 ألف كيلومتر فى المنطقة الواقعة بين الصحراء الشرقية والبحر الأحمر.

وأوضحت الشركات أنه عقب سداد باقى قيمة التأمين الخاص بالمزايدة، سيتم إعلامهم وإخبارهم بعدد المناطق التى فازوا بها، فضلا عن الإجراءات والشروط الأخرى المطلوب استيفائها الفترة القادمة، تمهيدًا للتوقيع النهائى على العقود.

يشار إلى أن الشركات التى تقدمت للمزايدة دفعت %40 من قيمة التأمين الإجمالى عند التقدم للمزايدة، على أن تقوم بسداد النسبة المتبقية خلال أيام من إخطارها رسميا بالفوز وقبول عرضها.

وتلزم شروط المزايدة التى نشرتها «المال» مؤخرا الشركات بتقديم مظروفين فنى ومالى، الأول يتضمن تأمينا ابتدائيا بقيمة 20 ألف دولار، مقدمًا بشيك مستحق الدفع من خلال بنك مصرى، تتم زيادته إلى 50 ألفًا تُسدد فى غضون 15 يومًا من تسلم الشركة إخطارًا بفوزها.

وبعد استكمال الشركات لكل الإجراءات والشروط الخاصة بالمزايدة سيتم توقيع التعاقد بينها وبين هيئة الثروة المعدنية، لبدء العمل فى الامتيازات الجديدة.

ولفتت الشركات إلى أن اشتراكهم ونجاحهم فى تلك المزايدة يؤكد تطور مناخ الاستثمار التعدينى فى مصر، متوقعين تحقيق نتائج واعدة وإيجابية من المناطق المعروضة.

وبحسب تعديلات قانون التعدين الجديدة فلن يتم الانتظار لحين إصدار اتفاقيات بقانون من البرلمان لبدء العمل فى المناطق الجديدة، كما كان يحدث سابقا، ولكن سيتم بدء العمل والاستكشاف فورا بمجرد توقيع التعاقد مع هيئة الثروة المعدنية.

واشترت 23 شركة حزم المعلومات المتاحة للمزايدة تقدم منها 17 شركة فاز منها 11 شركة بـ82 قطاعا على مساحة 14 ألف كيلو متر مربع بالصحراء الشرقية، من المناطق التى تم طرحها بالتزام استثمارات بحد أدنى 60 مليون دولار فى مراحل البحث الأولى، وفازت بهذه القطاعات 7 شركات عالمية، وهى: شركات سنتامين الأسترالية – والشركات الكندية Barrick GOLD geolgy – وLotus Gold Corporation – B2Gold – Red Sea Resources – وشركتان إنجليزيتان –AKH gold ومناجم النوبة – SRK و4 شركات مصرية تضم MDEAF – والعبادى – وشمال أفريقيا للتعدين والصناعة – وإبداع فور جولد.

وستتم عمليات البحث والاستكشاف وفقا للتعديلات التشريعية الأخيرة بشكل فورى، للإسراع بالعمليات، على أن يتم إصدار القانون عند تحقيق الكشف التجارى للإنتاج.

وأعلن وزير البترول الشهر الجارى طرح جولة ثانية تضمج باقى مناطق المزايدة الأولى، وهى 208 قطاعات على مساحة 38 ألف كيلو متر بالصحراء الشرقية، للبحث عن الخامات المعدنية.

ولفت إلى أن الطرح بذلك سيكون على مدار العام، وذلك من خلال الإعلان عن المناطق التى تم ترسيتها وإعادة المناطق الأخرى، وكذلك مناطق التخليات؛ ما يتيح فرصا مستمرة للاستثمار التعدينى.