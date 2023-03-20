المعدل الأكبر أول سنتين من الزواج.. وزير العدل: 3% نسبة الطلاق في مصر سنويًا (فيديو)

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل إنه كان هناك رقم سلبي شاع في المجتمع أن نسبة الطلاق السنوية 34%، ووجه الرئيس السيسي ببحث الموضوع، وتم التعاون مع وزارة الداخلية وهيئة الرقابة الإدارية والرقابة العامة.

وأضاف “مروان” خلال كلمته في احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2023 بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي أن النسب السنوية للطلاق 3% في المتوسط، موضحًا أنه كان هناك خطأ في التنسيب، قائلا: إن المطلقين سنة 2020 هل كلهم متجوزين في نفس السنة أو من قبل ذلك، ومن تطلق في هذه السنة كانت من خلال زيجات سابقة.

وقال مروان إن نسبة الـ3% مع أنها موجودة وأول سنتين في الزواج هما اللي فيهم نسبة الطلاق الكبيرة، ومع القانون الجديد تم عمل أحكام تحد أيضًا من حالات الطلاق التي يمكن أن تقع في نسبة الـ3%، وهي مبينة على أسس علمية وآراء علمية.

وأضاف مروان أن نسبة الطلاق الـ3% السنوية بين الزيجات السنوية يعني أن المجتمع بخير والمجتمع قوي والأسرة المصرية متماسكة وان النسبة الشائعة أدت إلى حالة سلبية لدي الجميع، وهذا ليس واقعي.