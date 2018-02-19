المعجنة.. إنتاج جديد لفرقة المسرح القومي

سلوى عثمان تقوم فرقة "المسرح القومي" حاليًا بعمل بروفات المسرحية الجديدة "المعجنة"، لتقديمها على خشبة المسرح خلال الفترة المقبلة، المسرحية من تأليف الدكتور سامح مهرجان وإخراج أحمد رجب. تعبر المسرحية عن حالة الفوضى الأخلاقية التي يعاني منها المجتمع المصري مؤخرًا، وتتناول حياة العائلة المصرية، وما ت

سلوى عثمان



تقوم فرقة “المسرح القومي” حاليًا بعمل بروفات المسرحية الجديدة “المعجنة”، لتقديمها على خشبة المسرح خلال الفترة المقبلة، المسرحية من تأليف الدكتور سامح مهرجان وإخراج أحمد رجب.

تعبر المسرحية عن حالة الفوضى الأخلاقية التي يعاني منها المجتمع المصري مؤخرًا، وتتناول حياة العائلة المصرية، وما تواجهه من صعوبات أخلاقية واجتماعية، موضحًا أن النص مكتوب في قالب اجتماعي ساخر.

“المعجنة” مسرحية اجتماعية ساخرة، بطولة ناصر شاهين، وندى بسيوني، وإيمان رجائي، ومروان عزب، ورامي السنباطي، تأليف سامح مهران، وإخراج أحمد رجب.