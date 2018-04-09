المعتمرون والقمح والذرة في صدارة نشاط الموانئ

محمود محسن





شهدت الموانئ اليوم الاثنين، نشاطا في حركة السفن والشاحنات







ووصل وغادر 3228 راكبا ومعتمرا بموانئ البحر الأحمر علاوة على تداول 534 شاحنة، في حين استقبل ميناء الإسكندرية آلاف الأطنان من القمح والذرة والجازولين وغيرهم من السلع.







وفي غضون ذلك استقبل ميناء دمياط سفينتين حاويات و3 بضائع عامة.







وفي السطور التالية تفاصيل حركة الموانئ اليوم كالتالي:







ميناء سفاجا





أعلن ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر أن ميناء سفاجا يشهد اليوم استقبال السفينة OLiva وعلى متنها 30 ألف طن ألومنيوم قادمة من أستراليا، وثلاث سفن أخرى وهى الرياض والحرية 2 وبوسيدون اكسبريس، وعلى متنهم 432 راكبا و 136 شاحنة بضائع و9 شاحنات عفش ركاب و24 سيارة، بينما تغادر السفينتين مسرة والنوى اكسبريس، وعلى متنهم 242 راكبا و 59 شاحنة بضائع و6 سيارات.







بينما شهد الميناء أمس استقبال السفينة النوى اكسبريس وعلى متنها 53 شاحنة، فيما غادرت العبارتين عمان ومحبة وعلى متنهم 1338 معتمر على الخط الملاحى “سفاجا / ينبع” وثلاث سفن أخرى وهى الرياض والحرية 2 وبوسيدون اكسبريس، وعلى متنهم 373 راكبا و 157 شاحنة بضائع و 16 سيارة.







ميناء نويبع





وأضاف يوسف أن ميناء نويبع يشهد وصول وسفر 843 راكبا منهم 43 معتمرا وتداول 120 شاحنة، حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينتين ايلة وسينا، وعلى متنهم 161 راكبا و 8 برادات و 7 تريلات وسيارة، فيما تغادر السفينة سينا، وعلى متنها 42 راكبا و 21 برادا و 21 تريلا.







بينما شهد الميناء أمس استقبال السفينة سينا وعلى متنها 294 راكبا منهم 43 معتمر وباص عمرة و 3 برادات و 10 تريلات وباصان جيت، فيما غادرت السفينتين ايلة وسينا، وعلى متنهم 346 راكبا و 34 برادا و 16 تريلا وباصان جيت.







ميناء الإسكندرية

وفي السياق نفسه، قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية إن الميناء يشهد اليوم نشاطا في حركة السفن والشاحنات والبضائع.







وأوضح الغندور أن يجري تفريغ السفينة “انفينيتي ام” المحملة بــ 28 ألف طن قمح قادمة من روسيا، كما يجري تفريغ السفينة “سي بريدل” المحملة بــ 25 ألف طن ذرة قادمة من أوكرانيا.







ولفت الغندور إلى أنه يجري تفريغ أيضا السفينة “تورم كارينتي” المحملة بـ 30 ألف طن جازولين قادمة من بلغاريا، ويجري تفريغ السفينة “نوتيكال جينيتار” المحملة بــ 56 ألف طن فحم قادمة من روسيا، والسفينة “فاتولمن” المحملة بـ 25 ألف طن متري من الخشب قادمة من اوروجواي.







وأضاف الغندور أن إجمالي السفن المتواجدة بالميناء بلغ 135 سفينة، وغادرت الميناء 12 سفينة، ووصلت 11 سفينة، وتراكي على الأرصفة 41 سفينة.







كما سجل النظام الإلكتروني علي البوابات دخول وخروج 10 آلاف شاحنة عامة من وإلي الميناء، وخرجت 100 شاحنة قمح محملة بــ 3 آلاف طن، ووصل مخزون الغلال بالميناء مليون وثمانية وثلاثون ألف طن منهم 380 ألف طن قمح .







ومن جانبه وجه اللواء بحري مدحت عطية رئيس هيئة الميناء بالتنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل دخول وخروج هذه الشحنات من وإلى الميناء بيسر وأمان والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات .







ميناء دمياط





وعلى الصعيد ذاته، استقبل ميناء دمياط -خلال الـ 24 ساعة الماضية- سفينتين حاويات و3 بضائع عامة، وغادرت اثنتين حاويات وأخرى بضائع عامة.







وأوضح المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان له، اليوم الإثنين، أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 22، بالإضافة إلى 9 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.







وأضاف أنه غادر الميناء قطار بحمولة إجمالية 1257 طن قمح، في حين غادرت 70 سيارة نقل محملة بـ 3056 طن قمح.







وأشار إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 152151 طنًا، وبلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 23227 طنًا.







تجدر الإشارة إلى أن الميناء استقبل في السابعة صباح اليوم الإثنين قطار محمل بـ 960 طن كسر حجارة لزوم أعمال ردم مواسير الغاز في قاع البحر.







ولفت إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 9627 طن يوريا، و4637 طن رمل، و2774 طن كوارتز، و2600 طن فوسفات، و1500 طن سماد سائل، و1400 طن حديد بليت.









