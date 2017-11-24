المعاينة المبدئية : هجوم العريش تم بقذائف صاروخية وبنادق آلية

نجوى عبد العزيز كشفت المعاينة المبدئية لحادث الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجد الروضة بمنطقة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، أن الإرهابيين مرتكبي الجريمة استخدموا قذائف صاروخية من طراز آر بي جي في الهجوم على المسجد. وقال مصدر قضائي إن المعاينة…

نجوى عبد العزيز

كشفت المعاينة المبدئية لحادث الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجد الروضة بمنطقة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، أن الإرهابيين مرتكبي الجريمة استخدموا قذائف صاروخية من طراز آر بي جي في الهجوم على المسجد.

وقال مصدر قضائي إن المعاينة الأولية التي باشرها محققو النيابة العامة، أظهرت أيضًا أن الإرهابيين مرتكبي الجريمة، استخدموا أيضًا بنادق آلية رشاشات حيث أطلقوا أعيرة نارية بكثافة شديدة صوب المصلين داخل المسجد، والذين قدر تعدادهم بنحو 400 مصل، الأمر الذي كان سببًا رئيسيًّا في ارتفاع حالات الوفيات.

وأشار المصدر إلى أن فريقًا مكبرًا من أعضاء النيابة العامة تحت إشراف المستشار عمرو سامي المحامي العام الأول لنيابة استئناف الإسماعيلية، لا يزال يباشر المعاينة لمسرح الحادث، والاستماع إلى أقوال المصابين والشهود؛ للوقوف على التصور النهائي لكيفية ارتكاب الجريمة.