«المعالم الدولية» : تقدمنا للحصول على الرخصة الذهبية .. وجاهزون للتصنيع

أعلنت شركة المعالم الدولية المصرية AIC المتخصصة في مجالات إصدار البطاقات والأنظمة الأمنية وأنظمة التحكم والسلامة عن مشاركتها في الدورة 26 للمعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا بالشرق الأوسط وإفريقيا Cairo ICT والذي يعقد خلال الفترة من 27- 30 نوفمبر الجاري تحت شعار “قيادة التغيير” بمركز مصر للمعارض الدولية.

وتتخذ شركة المعالم الدولية السوق المصرية مقرًا رئيسيًا لأعمالها في كل دول العالم، حيث تعمل أيضًا في عدد من دول المنطقة العربية أبرزهم السعودية والبحرين وتركيا والإمارت المتحدة، بالإضافة إلى مكاتب إقليمية للشركة في بريطانيا والبرتغال واليونان.

وتعقيبًا على هذه المشاركة ، أكد الدكتور محمود كامل ، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المعالم الدولية AIC على الدور البارز الذي يلعبه معرض الدفاع والأمن والسلامة DSS الذي يعقد تحت مظلة معرض Cairo ICT خاصة وأن المعرض يعتبر الأكبر في الشرق الأوسط وإفريقيا ويعد ملتقى حقيقي لصناع القرار في مصر والمنطقة ، وتحرص فيه AIC على المشاركة للعام الخامس وتم تقسيم الجناح إلى ثلاثة أقسام رئيسية هذا العام سنعرض تكنولوجيا متطورة جزء خاص بإصدار البطاقات والتشفير من شركة Evolis الفرنسية وتشارك معنا للمرة الأولى شركة جاما من سلوفينيا والمتخصصة في الحلول المتكاملة في أنظمة الحضور والانصراف والأنظمة الأمنية والأكسيس كونترول.

ونعرض أيضًا للمرة الأولى منتجات شركة TRASSIR الروسية والخاصة بأنظمة مراقبة الكاميرات، كما أن الشركة تستعرض حلول وخدمات شركات عالمية أخرى مثل TISO الأوكرانية المتخصصة في البوابات الإلكترونية وSomfy الفرنسية وتعرض الحواجز الأمنية المانعة للاختراق كما تعرض المعالم الدولية أيضًا منتجات لشركات أخرى مثل HID الأمريكية المتخصصة في أنظمة التحكم والبصمة.

وتابع كامل، أن الشركة تسعى للمُضي قُدمًا للاستثمار في مجال تصنيع الأجهزة الأمنية ومعدات الحماية بعد التقدم رسميًا للحصول على “الرخصة الذهبية” ضمن المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام المستثمرين والتي ستمكن AIC من تدشين مصنعها الجديد، حيث تخطط الشركة لتصنيع جهاز تخزين صور إلكترونية بالتعاون مع شركة TRASSIR الروسية من خلال تصنيع NVR)) NETWORK VEDIO RECORDER والتي ستصنع في مصر للمرة الأولى ، والجزء الثاني تصنيع الرقائق الإلكترونية chips المستخدمة في الكروت الذكية وهو من ضمن الخطة الاستراتيجية أن يكون لنا معمل أبحاث لتطوير تكنولوجيا الرقائق وتعيين عدد من الباحثين في هذا المجال والجزء الثالث هو تجميع بوابات الأفراد بأشكالها المختلفة وسنبدأ بها في المرحلة الأولى وتخطط الشركة لرفع رأسمالها إلى 100 مليون جنيه للبدء في التصنيع.

يذكر أن شركة المعالم الدولية تعد الوكيل الحصري والموزع الرئيسي لعدد من العلامات التجارية الرائدة في السوق في مجال الحماية والأمن مثل : Evolis الفرنسية المتخصصة في الحواجز الأمنية المانعة للاختراق ، Somfy (France), Bam Bormet (Belgium) & TiSO (Ukraine) ، بالإضافة لكونها شريك استراتيجي لكبريات الشركات العالمية المتخصصة في المجال منها على سبيل المثال وليس الحصر:Trassir (Russia), STid (France), IDTECK (Korea), GAMANet (Slovenia), Green Canter (Czech Republic), HID (USA), ParkHelp (Spain), HERMANN (Germany), ASSA Abloy (Sweden), ADT Advance Detection Technology (USA) .

تعمل الشركة في خمسة قطاعات رئيسية الأول منها خاص بإصدار البطاقات وطباعتها والتي تتمثل في بطاقات الهوية والبطاقات الخاصة بالبنوك والبطاقات التعريفية ID وبطاقات العضوية في النوادي Member ship card ، Loyalty Card ونمثل فيها شركة Evolis الفرنسية ، والقطاع الثاني في مجال أنظمة التحكم في الدخول والخروج والمراقبة من خلال كاميرات المراقبة وأنظمة تخزين الصور والفيديو، والقطاع الثالث هو مختص بالبوابات الأمنية والإلكترونية والحواجز والموانع الأمنية ، أنظمة إدارة الجراجات Road Blocker, Tire Killer, Barriers, Turnstile, Bollard والمواتير الخاصة بالبوابات المتحركة الزجاجية والحديدية ، والقطاع الرابع مختص بأشعة إكس راي والكشف عن المعادن والمتفجرات والكشف عن شاسيه السيارات والأتوبيسات والقطارات والقطاع الخامس مختص بأنظمة البار كود طباعة وقراءة وأجهزة الموبيل كومبيوتر المحمولة.