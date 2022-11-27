«المعالم الدولية» تستهدف الدخول فى تصنيع الرقائق الإلكترونية

تستهدف شركة المعالم الدولية AIC المتخصصة فى مجالات إصدار البطاقات والأنظمة الأمنية وأنظمة التحكم والسلامة، زيادة رأسمالها المصدر خلال العام المقبل بالتزامن مع خطتها للدخول فى مجال تصنيع الرقائق الإلكترونية، وأجهزة التسجيل الخاصة بالكاميرات محلياً.

قال الدكتور محمود كامل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، إنها بدأت أعمالها فى السوق المصرية خلال عام 2009، لافتا إلى أن «المعالم الدولية» لديها فروع فى البحرين والسعودية وإنجلترا والبرتغال.

وكشف كامل لـ«المال» عن اتجاه الشركة للدخول فى مجال تصنيع الرقائق الإلكترونية بهدف تصنيع البطاقات الذكية، علاوة على إنتاج لوحات قراءة بطاقات access point، منوها بأن «المعالم الدولية» تقدمت بشكل رسمى للحصول على الرخصة الذهبية التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤخرا، بهدف تيسير إجراءات التصنيع والحصول على الأماكن المخصصة لتدشين المصنع.

وأكد أهمية إصدار الرخصة الذهبية للمصنعين، لافتا إلى أن إصدار الرخص التقليدية يتطلب مرورها على تسع جهات فى الدولة وسيتيح للمصنعين تسريع وتيرة الإنتاج.

ولفت إلى أن شركته تستهدف ضخ استثمارات بقيمة 25 مليون جنيه كمرحلة أولى لبدء تصنيع الرقائق الإلكترونية، مشيرا إلى أن المعالم الدولية لديها سيولة مالية للتصنيع تصل إلي 100 مليون جنيه.

وفى سياق متصل، أوضح أن دخول الشركة فى مجال التصنيع سيسهم فى خلق 40 فرصة عمل جديدة للمجموعة، لافتا إلى أن شركته تستهدف زيادة عدد موظفيها خلال عامين ليصل إلى 200 موظف بهدف استيعاب حجم أعمالها المتنامي.

وأكد كامل أن الشركة لديها خطة إستراتيجية لتوطين الصناعة المحلية والنهوض بالمنتج المصري، من خلال التصنيع المحلي، فضلا عن وجود خطة محورية للشركة للتصدير للأسواق الخارجية، بهدف استقطاب العملة الصعبة.

وأشار إلى أن الشركة تستهدف تصنيع أجهزة «NVR» الخاص بتسجيل الأحداث الخاصة بالكاميرات محليا، وتقديمها للعملاء فى السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، مبينا أنها تعد أحد المنتجات الواعدة والتى تتسم بارتفاع الطلب عليها.

ورأى أن قطاع التكنولوجيا يعد من القطاعات المحورية التى أصبحت الدولة ترتكز عليها، متوقعا أن تشهد سوق التكنولوجيا الرقمية نموا مطردا خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع إجراءات الدولة للتحول الرقمي.

وأضاف أن الشركة تستهدف التركيز خلال 2023على قطاعات التأمين والصحة والبنوك والتعليم، منوها بأن %75 من عائداتها يأتى من تلك القطاعات.

وأشار إلى أن إصدار البطاقات للجهات والهيئات المختلفة يستحوذ على نصيب الأسد من إجمالى حجم أعمال الشركة فى السوق المصرية، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة ارتفاعا فى الطلب على تلك الخدمات.

وعلى صعيد آخر، لفت إلى أن شركته استطاعت مجابهة ضوابط الاستيراد من خلال شبكة شركائها الدوليين، والذين كان لهم دور محورى فى إتاحة المنتجات الخاصة بالشركة، فضلا عن توافر مخزون استراتيجى من المنتجات.

وأوضح أن البنك المركزى أصدر مؤخرا قرارا بإتاحة النقد الأجنبى للشركة، لاستئناف عمليات الاستيراد، موضحا أنه تمت الموافقة على إتاحة 20 ألف دولار بواقع 3 شحنات بشكل شهري.

ولفت إلى أن الشركة لديها مشروعات متعددة مع شركات سعودية، وفى مقدمتها أرامكو للبترول، وبنك أبو ظبى التجاري ADCB، مشيرا إلى أن الشركة تدرس فرص الاستثمار فى السوق اليونانية خلال الفترة المقبلة.

وتوقع بدء الشركة فى عمليات التصنيع فور إصدار الرخصة الذهبية، والاستقرار على مقر إقامة المصنع، بنسبة مكون محلى تترواح من 10 إلى %15 موضحا أن الشركة تستهدف رفع نسبة مساهمة المكون المحلى خلال الثلاث سنوات المقبلة إلى %50.

وتابع: تستهدف «المعالم الدولية» كذلك إنشاء مركز أبحاث وتطوير بالتزامن مع تدشين المصنع الخاص بها، موضحا أنه سيتم استقطاب طلاب من كليات العلوم والهندسة للالتحاق به.

وكشف عن وجود خطة لزيادة رأس المال المصدر للشركة، من خلال العمل على استقطاب استثمارات خارجية، مشيرا إلى أن الشركة تدرس كذلك فرص طرح المصنع الخاص بها فى البورصة المصرية.