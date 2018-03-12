المعالجات التجارية: فرض رسوم إغراق على الصاج قيد التحقيق

نفى إقرار «15-20» على وارداتهمصدر بالجهاز: لن يؤثر على التنافسية بالخارج حال التطبيق لأن المنتجات تعفى من الرسوم فى التصديرأحمد اللاهونىنفى مصدر مسئول بقطاع المعالجات التجارية بوزارة الصناعة، ما تداوله صناع الأجهزة الكهربائية حول نية الجهاز فرض رسوم إغراق على واردات الصاج المسحوب



نفى إقرار «15-20» على وارداته

مصدر بالجهاز: لن يؤثر على التنافسية بالخارج حال التطبيق لأن المنتجات تعفى من الرسوم فى التصدير

أحمد اللاهونى

نفى مصدر مسئول بقطاع المعالجات التجارية بوزارة الصناعة، ما تداوله صناع الأجهزة الكهربائية حول نية الجهاز فرض رسوم إغراق على واردات الصاج المسحوب على البارد ذات المنشأ الروسى والصينى والبلجيكى بنسبة تتراوح بين 15 و%20 حتى الآن.

وأكد المصدر أن إجراءات التحقيق المقدمة من المصانع المحلية المنتجة للصاج المسحوب على البارد والمتمثلة فى «قنديل للصلب والعلا وعز الدخيلة وصلب مصر»، مازالت مستمرة ولم تنته حتى الآن لفرض نسبة معينة، ومن المقرر الإعلان عن النتائج النهائية منتصف أبريل المقبل.

وكانت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، قد عقدت اجتماعًا فبراير الماضى؛ لمناقشة قرار وزير الصناعة المهندس طارق قابيل باحتمالية فرض رسوم إغراق على واردات الصاج «المجلفن والمسحوب على البارد»، والمستورد من الصين وروسيا وبلجيكا.

وانتهى الاجتماع إلى إعداد مذكرة رسمية لرفعها لقطاع المعالجات التجارية بوزارة التجارة والصناعة للمطالبة بإيفاء الغرفة بنتائج التحقيقات الجارية حول إغراق السوق المصرية بالصاج المسحوب على البارد.

وقال محمد المهندس، رئيس الغرفة، إن وزير التجارة والصناعة قد وافق على مد فترة التحقيقات فى القضية المرفوعة من إحدى الشركات المنتجة للصاج المسحوب على البارد لمدة 6 أشهر تنتهى فى 25 مارس المقبل، ولكن حتى الآن لم يتم إيفاد الغرفة بأى معلومات عن التحقيق لإطلاع المصانع التابعة للغرفة بها، من أجل الرد عليها قبل اتخاذ قرار الإغراق من عدمه.

وحذر المهندس حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية، من الاتجاه إلى فرض رسوم إغراق على واردات مصر من الصاج المسحوب على البارد، وذلك لعدم حدوث زيادات سعرية للأجهزة المنزلية والكهربائية.

وقال إن الصاج المسحوب على البارد يمثل %70 من تكلفة الإنتاج بالقطاع، بينما يمثل الصاج المجلفن ما يتراوح بين -25 %30 من التكلفة، وفرض رسوم إغراق عليه يؤثر على تنافسية المنتج النهائى بالأسواق الخارجية.

وردًّا على تأثير فرض رسوم إغراق على الصاج المسحوب على البارد على تنافسية المنتجات المصرية بالخارج باعتباره أحد مكونات الإنتاج الرئيسية، أوضح المصدر أن أى مكون مفروض عليه رسوم إغراق يعفى من تلك الرسوم حال تصعنيه ودخوله فى منتج نهائى وتصديره للخارج، فلذلك فلن يؤثر على التنافسية، كما أشار صناع الأجهزة الكهربائية.

يشار إلى أن وزير التجارة والصناعة، أعلن فى أغسطس الماضى، عدم فرض رسوم إغراق على واردات مصر من الصلب المسطح المدرفل والمجلفن «ألواح الصاج»، ذات منشأ أو المصدرة من الصين وبلجيكا، بناءً على التوصيات الصادرة عن اللجنة الاستشارية المعنية بإجراء تحقيق مكافحة الإغراق، والتى وافقت بأغلبية الآراء على إنهاء التحقيق دون فرض أى رسوم إغراق على واردات، الصلب «الصاج» المسطحة المدرفلة والمجلفنة من حديد أو صلب من غير الخلائط بعرض 600 مم أقل أو أكثر مكسوة أو مطلية أو مغطاة (الصاج المجلفن)، ذات منشأ أو المصدرة من الصين وبلجيكا.

يذكر أن جهاز مكافحة الإغراق قد تلقى نحو 1200 شكوى منذ بدء عمله فى عام 1995، تم قبول التحقيق فى 300 طلب منهم ورفض الـ900 الباقين لعدم استيفاء البيانات اللازمة وامتناع الشركات عن إطلاع الجهاز على البيانات السرية المطلوبة لبدء العمل، وفقًا لحوار سابق لإبراهيم السجينى، رئيس قطاع المعالجات التجارية مع «المال».

وأشار السجينى إلى الـ 300 طلب الذى قبل الجهاز التحقيق فيهم تم فرض رسوم إغراق لـ 99 طلبًا فقط -منذ عام 1998 وحتى الآن- وكان نصيب الأسد فيها للصناعات الكيماوية بواقع 42 منتجًا، تلتها الصناعات المعدنية بواقع 18 منتجًا، ثم الهندسية بواقع 17 منتجًا، والصناعات النسيجية 12 منتجًا، ومواد البناء 5 منتجات، الصناعات الغذائية 5 منتجات.