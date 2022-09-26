المعاش 45 جنيها ومتوقف منذ 9 سنوات.. طلب إحاطة ب«النواب» يناقش أزمات «نقابة التجاريين»

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب ، أمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن توقف صرف معاشات أعضاء نقابة التجاريين منذ 9 سنوات، وعدم إجراء انتخابات مجلس إدارة النقابة منذ أكثر من 30 عاما.

وقال النائب أننى تلقيت العديد من الشكاوى من أعضاء نقابة التجاريين المتضررين من أوضاع النقابة، حيث لم تتم إجراء انتخابات مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية منذ أكثر من 30 عاما، مما نتج عنه تعطيل منظومة إدارة النقابة بكل أقسامها، وانعدام الهدف المنشأ من أجله النقابة والمتمثل في رعاية والحفاظ على مصالح وأهداف مستحقات أعضائها.

وتابع زين الدين في طلب الإحاطةأن المستفيدين من النقابة هم العاملين بها فقط دون المشتركين من الجهات الأخرى، حيث تمتنع عن صرف معاشات أعضاءها عند إحالتهم للمعاش بعد بلوغ سن التقاعد من جهات أعمالهم، بالرغم من سدادهم كامل الاشتراكات.

وأشار عضو مجلس النواب ، إلى أن ذلك يأتي بالإضافة إلى ضعف قيمة مبلغ المعاش الذى لم يتجاوز 45 جنيه شهريا، ولم يتم صرفه لأكثر من 9 سنوات.

وطالب النائب الحكومة بضرورة التدخل لزيادة مبلغ المعاش وصرفه بصفة شهرية منتظمة، وصرف المتأخرات، مشددا على ضرورة إعادة النظر في قانون النقابة الحالي لإجراء انتخابات الجمعية العمومية في مواعيدها.