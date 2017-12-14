المعارضة السورية: مفاوضات جنيف باتت على المحك

أحمد صبرى قال نصر الحريري رئيس وفد المعارضة السورية بجنيف إن مفاوضات جنيف باتت على المحك وعلى العالم التحرك لإنقاذها وذلك بسبب رفض النظام السورى الدخول فى مفاوضات مباشرة مع المعارضة . وأشار فى المؤتمر الصحفي الذي تعقده المعارضة بجينف بعد انتهاء مفاوضات جنيف 8 إلى أن النظام مازال يمنع الغذاء

أحمد صبرى

قال نصر الحريري رئيس وفد المعارضة السورية بجنيف إن مفاوضات جنيف باتت على المحك وعلى العالم التحرك لإنقاذها وذلك بسبب رفض النظام السورى الدخول فى مفاوضات مباشرة مع المعارضة .

وأشار فى المؤتمر الصحفي الذي تعقده المعارضة بجينف بعد انتهاء مفاوضات جنيف 8 إلى أن النظام مازال يمنع الغذاء والدواء عن الأطفال فى الغوضة الشرقية ودير الزور، وألقى 500برميل متفجر على كل المدن السورية خلال الشهر الماضي فقط و5الاف برميل منذ بداية العام.

وأكد أن المعارضة السورية متلزمة بالحل السياسي رغم تحدي النظام لكل هذه الحلول مطالبا المجتمع الدول بتحمل تبعات صمته عما يفعله النظام.