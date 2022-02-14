«المعادي للتنمية والتعمير» تعلن بيع 23 قطعة أرض بالمزايدة العلنية

أعلنت شركة المعادي للتنمية والتعمير بالتعاون مع شركة كولدويل بانكرمصر عن بيع 23 قطعة أرض في 3 مناطق مختلفة، بالمزايدة العلنية.

ووضعت الشركة تسهيلات في السداد تصل حتى 5 سنوات، وبسعر فائدة يبلغ 25%، والاستلام فوري.

وأوضحت الشركة في بيان لها أن هذه الأراضي تتوزع ما بين المعادي وزهراء المعادي، الفسطاط الجديدة بجوار مجمع الأديان، وطريق مصر الإسماعيلية بجوار مدارس نفرتاري.

ووفقاً لبيان الشركة، تحتوي المعادي وزهراء المعادي على 19 قطعة أرض، منها 14 قطعة مخصصة لأنشطة سكنية، ويتكون ارتفاعها من دور أرضي و11 دور متكرر.

وهناك 4 قطع أراضي مخصصة لنشاط تجاري إداري، وبارتفاع يصل إلى 17 مترا، والقطعة الأخرى مخصصة فيما خصصت قطعة أرض واحدة لنشاط تعليمي مدارس، وبمساحة تبلغ 7487 مترا.

وفي ذات السياق، أعلنت الشركة عن بيع قطعة أرض في الفسطاط الجديدة بجوار مجمع الأديان، على مساحة 2147 متر، مخصصة لنشاط إداري تجاري سكني، وبارتفاع يتكون من دور أرضي و9 أدوار متكررة.

وفي طريق مصر الإسماعيلية، تم طرح بيع 3 أراض مخصصة لنشاط سكني بارتفاع أرضي و11 دور متكرر، وبمساحات تتراوح من 429 لـ 997 متر، وتباع كل قطعة بالرخصة.

ويبدأ المزاد يوم الأحد الموافق 6 مارس 2022، الساعة 12 ظهراً بفندق المعادي، خلف أكاديمية السادات، في مدخل المعادي.

وتعد شركة المعادى للتنمية والتعمير شركة مساهمة مصرية تأسست عام 1904، وهى إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام ذات رأس مال الاسمى للشركة مليار جنيه وأموالها أموال عامة مملوكة بالكامل للدولة.