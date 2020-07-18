سيـــاســة

المظاهرات الإسرائيلية تلاحق نتنياهو أمام مقر إقامته بسبب الفساد وطريقة التعامل مع كورونا

يتظاهر الإسرائيليون بصورة شبه يومية ضد الحكومة
المال - خاص 1:21 ص, الأحد, 19 يوليو 20 1:21 ص, الأحد, 19 يوليو 20

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لاحقت المظاهرات في إسرائيل، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع تصاعد الاحتجاجات ضده بسبب مزاعم فساد وطريقة تعامله مع جائحة كورونا.

وقالت شبكة روسيا اليوم إن الشرطة الإسرائيلية استخدمت السبت، خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين أمام مقر إقامة نتنياهو مع تصاعد الاحتجاجات ضده

وقامت الشرطة باعتقال عدد من المتظاهرين خلال التظاهرات المناهضة للحكومة في تل أبيب والقدس، فيما رد البعض برش ضابط شرطة بـ”غاز الفلفل”.

وقالت الشرطة في بيان، إن “المتظاهرين يستخدمون العنف ضد عناصرنا، وسنتخذ الإجراءات المناسبة بحقهم”.

وتفاقم الغضب الشعبي بسبب الفساد المزعوم ضد نتنياهو، الذي مثل للمحاكمة في مايو الماضي، بتهمة الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وهي اتهامات ينفيها تماما، وفق روسيا اليوم.

ويتظاهر الإسرائيليون بصورة شبه يومية ضد الحكومة تحت وطأة ارتفاع معدلات البطالة والزيادة الكبيرة في حالات الإصابة بفيروس كورونا، وإعادة فرض القيود لكبح تفشي المرض.

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بقلم المال - خاص

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