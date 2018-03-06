المطورين الصناعيين : توقعات بطفرة كبيرة للقطاع العام الحالي

المال- خاصتوقع باسل شعيرة، رئيس شعبة المطورين الصناعيين بغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، أن يشهد العام الحالى طفرة فى قطاع التطوير الصناعى مع عودة الدولة لطرح أراض للمطورين.وطالب شعيرة، خلال مؤتمر غرفة التطوير العقارى، اليوم، بضرورة التوسع فى طرح الأراضي للمطورين الصناعيي

المال- خاص





توقع باسل شعيرة، رئيس شعبة المطورين الصناعيين بغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، أن يشهد العام الحالى طفرة فى قطاع التطوير الصناعى مع عودة الدولة لطرح أراض للمطورين.

وطالب شعيرة، خلال مؤتمر غرفة التطوير العقارى، اليوم، بضرورة التوسع فى طرح الأراضي للمطورين الصناعيين، وأن العام الماضى شهد تحسنًا فى هذا الشأن، ومتوقع أن يشهد النصف الثاني من 2018 إقبالًا على أراضي الاستثمار الصناعي، خاصة من المستثمرين الأجانب عقب الانتخابات الرئاسية.

وأوضح أن ثقة المستثمرين باﻻقتصاد وقدرته على النمو ارتفعت، كما أن التحسينات الأخيرة في إجراءات الاستثمار والتراخيص أسهمت في إنعاش الطلب على الأراضي، الذي بدأ خلال الربع الأخير من 2017، بالإضافة إلى استجابة البنوك لعملية تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر 2017.

وأشار إلى أن الحكومة طرحت أراضى في الصعيد وخصصت تمويلات بنكية لها وأن النمو اﻻقتصادى يرتبط بالتنمية الصناعية والإنتاج.