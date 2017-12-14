المطورون يسعون لتجاوز مستهدف المبيعات بمعرض نكست موف

❐ «وادى دجلة» تستعرض «نيوبوليس مستقبل سيتى» و«بلومار» و«موارنو» ❐ الشرقيون تروج لـ«هيلوبوليس هيلز» العبور و«الكوربة ريزيدنس» و«أورينتال كوست» ❐ «الصفوة» تطرح «كابيتال هايتس 1» ❐ «ريل مار

❐ «وادى دجلة» تستعرض «نيوبوليس مستقبل سيتى» و«بلومار» و«موارنو»

❐ الشرقيون تروج لـ«هيلوبوليس هيلز» العبور و«الكوربة ريزيدنس» و«أورينتال كوست»

❐ «الصفوة» تطرح «كابيتال هايتس 1»

❐ «ريل مارك» تشارك بـ«نيو هيلوبوليس شيراتون هومز» و«المعادى فيو» و«2020»



المال ـ خاص

تسعى الشركات العقارية خلال مشاركتها بمعرض «نكست موف»، المنطلق اليوم وحتى 16 ديسمبر الحالى، للترويج لمراحل مختلفة من مشروعاتها، وختام 2017 بتحقيق مبيعات كبرى تفوق المستهدف.

وأكدت شركات بالقطاع تحقيق مبيعات جيدة خلال العام الحالى، على الرغم من التحديات التى شهدتها السوق عقب تعويم الجنيه وارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات السكنية وكذلك الوحدات بما يعكس قوة السوق والطلب الحقيقى والفعال على الوحدات كما أسهمت المعارض العقارية خلال العام فى الوصول إلى قاعدة أكبر للعملاء والتعرف على احتياجات السوق.

من جهته، قال المهندس ماجد حلمى، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة وادي دجلة للتنمية العقارية، إن القطاع شهد انتعاشة كبرى خلال العام الحالى، واستطاعت الشركة تحقيق مبيعات تفوق خطتها المستهدفة، مشيراً إلى أن العام الحالى اتسم بظهور ملامح عدد من المشروعات القومية الكبرى كالعاصمة الإدارية الجديدة والتى تمثل فرصة استثمارية للشركات.

وأوضح أن الشركة تستعرض عددا من مشروعاتها خلال المعرض، منها نيوبوليس بمستقبل سيتى بالقاهرة الجديدة ويقام على 545 فداناً ويعد أكبر مشروعات الشركة، بالإضافة إلى برومينيد نيو كايرو بالقاهرة الجديدة على مساحة 140 ألف متر، ويضم 1000 شقة سكنية، ومشروعات بالعين السخنة وهى مورانو ويقع على مساحة 470 ألف متر وبلومار السخنة ويقع على مساحة مليون ومائة متر مربع تقريبا بالإضافة إلى «مدى» وهو أحدث مشاريع الشركة بالعين السخنة ويبعد 22 كيلومترا من نهاية طريق القطامية، على إجمالى مساحة 320 ألف متر مربع.

وتحرص «وادي دجلة» للتنمية العقارية على المشاركة فى المعارض والفاعليات المتخصصة والتى تمثل منصة تسويقية مهمة تجتمع فيها العديد من الشركات العقارية المصرية والعربية لخدمة الراغبين فى الشراء والاستثمار فى العقارات.

من جانبه، قال محمد محمد فريد خميس، عضو مجلس الإدارة والمالك لشركة الشرقيون للتنمية العمرانية، إحدى شركات مجموعة النساجون الشرقيون، إن الشركة بدأت وضع خطتها التسويقية للعام المقبل، والتى تستهدف من خلالها تحقيق مبيعات تضاعف ما تم تحقيقه خلال 2017، مشيراً إلى أن الشركة تعتمد على عدة آليات تسويقية منها المشاركة فى المعارض العقارية داخليا وخارجياً.

وأشار إلى مشاركة الشرقيون خلال 2017 بعدة معارض عقارية واستطاعت خلالها تحقيق مبيعات جيدة تجاوزت المستهدف بنسبة أكثر من %70.

وأوضح أن الشركة تقدم عروضا خاصة للعملاء خلال معرض «نكست موف» وتسوق باقة من مشروعاتها العقارية، ومنها هيلوبوليس هيلز فى العبور، وأورينتال كوست بمرسى علم، والكوربة ريزيدنس بمصر الجديدة.

وأضاف أن هيلوبوليس هيلز يقع على 18 فدانا بالعبور، ويشمل 164 فيلا توين وتاون هاوس وتتخطى استثماراته 600 مليون جنيه، بينما يمتد أورينتال كوست على 5.5 مليون متر بمرسى علم، ويعد أحد أكبر المشروعات السياحية بالمدينة، ويتسم بواجهة 7.5 كم على البحر، ومن المتوقع الانتهاء بالكامل من تطويره فى 2025 ويضم 13 مرحلة تشمل وحدات ساحلية بمساحات متنوعة و12 فندقا وأكوا بارك وملعب جولف 18 حفرة وميناء يخوت عالمية وبدأت الشركة مرحلة جديدة تحت اسم «ماتنجى» وتقع على 240 ألف متر وتضم حوالى 500 وحدة، كما يعد الكوربة ريزيدنس بمصر الجديدة أحد المشروعات التى أطلقتها الشركة العام الحالى، وهو عبارة عن برج سكنى، يشمل خدمات متنوعة من محال تجارية وكافيهات ومطاعم ومنطقة ألعاب أطفال وحمام سباحة وناد خاص بملاك الوحدات ليتيح للعملاء التمتع بخدمات شبيهة بالكومباوندات السكنية داخل برج بالقاهرة الكبرى.

ولفت إلى أن الشركة تحرص بمختلف مشروعاتها على تنفيذ وحدات سكنية مميزة وبأسعار تنافسية تلائم إمكانيات الشريحة الأكبر من المصريين.

بينما وضعت شركة «ريل مارك» للتسويق العقارى، التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، والتى أسستها منذ عام، خطة للمشاركة فى العديد من المعارض العقارية طبقتها خلال 2017 وتشارك بمعرض «نكست موف» أيضاً للترويج لمحفظة مشروعات متنوعة بمختلف المدن والمجتمعات الجديدة لصالح شركات منها المعادى للتنمية والتعمير والنصر للإسكان والتعمير ومصر الجديدة للإسكان والتعمير.

وأكدت الشركة أنها وضعت منذ تأسيسها فى 30 نوفمبر 2016 إستراتيجية متكاملة تهدف من خلالها تطوير مفهوم التسويق وكذلك الاستشارات العقارية والعمل نحو مساعدة الشركات فى إدارة المشروعات بما يضمن تحقيق أعلى العوائد الممكنة والسعى نحو إنتاج وحدات عقارية تلائم متطلبات الشريحة الأكبر من العملاء وراغبى الحصول على وحدات سكنية أما بغرض السكن أو الاستثمار وتغطى الشركة تسويق عناصر الاستثمار العقارى فى مصر والدول العربية وتوفر الخبرة فى الإستراتيجيات التسويقية والبيعية وإدارة المنتج وخدمة العملاء، نظرا لأن عملية التسويق تبدأ من شراء الأراضى وتحديد الأنشطة المطلوبة فى السوق وإجراء الأبحاث لمعرفة العميل المستهدف والتصميمات المطلوبة بالإضافة إلى تسعير المنتج وتحديد آليات الدفع والتسهيلات والترويج عبر الوسائل المختلفة.

وتتولى «ريل مارك» الترويج وإدارة مشروعات شركات تابعة للقابضة، ومنها مدينة نيو هيلوبوليس «هيلوبوليس الجديدة» ومشروع شيراتون هومز بقلب مصر الجديدة لصالح شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وكومباوند المعادى فيو بالشروق لصالح شركة المعادى للتعمير، وكومباوند 2020 فى السادس من أكتوبر لصالح شركة النصر للإسكان والتعمير.

كما تطرح شركة الصفوة مشروع كابيتال هايتس 1، وهو استثمار عقارى بقيمة 4 مليارات جنيه فى قلب العاصمة الإدارية الجديدة، مع دفعة مقدمة %0 وأقساط تصل إلى 7 سنوات.

وسيشمل المعرض أيضًا مشاريع من شركات «فرست جروب»، و«مطورى هيلوبوليس»، و«أملاك مصر»، و«إنتجريتد سولويشن».