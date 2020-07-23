المطورون يرسمون أبرز ملامح التحول الرقمي للقطاع العقارى

عقد خبراء وقادة السوق العقاري المصري “جلسة ختامية لسوق العقارات” بمؤتمر الافتراض لانفستيجيتت بمشاركة النخبة من الخبراء والمتخصصين فى القطاع.

وأعلنوا آليات ونظم الاستفادة من تطبيق منظومة التحول الرقمى التى اعلنتها الجنة العقارية التابعة لـ «إنفستجيت»؛ منوهين إلى أهمية الارتقاء والنهوض بقطاع العقارات وإعادته إلى المسار الصحيح . وأبراز أهمية التكنولوجيا فى تعظيم دور الخطط المستقبلية للتطوير العقاري.



وشددوا على كيفية تحقيق أقصى استفادة من تطبيق التكنولوجيا الحديثة مثل الواقع الافتراضي (VR) والواقع المعزز(AR) ، بجانب الذكاء الاصطناعي (AI) و تقنية Blockchain «بلوك تشين».

وشارك من المطورين خلال جلسة اليوم الرابع لـ «الأسبوع الرقمي»، أعضاء اللجنة العقارية التابعة لـ «إنفستجيت» منهم المهندس فتح الله فوزي، مؤسس مجموعة «مينا»، وحضور الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «تطوير مصر»، والمهندس عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة «ماونتن فيو»، ونهاد عادل، الرئيس التنفيذي لشركة «KVRD»،

وشارك المهندس هشام شكري، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «رؤية»، وعمرو القاضي، عضو مجلس إدارة المجلس التصديري للعقارات؛ و المهندس وليد مختار، الرئيس التنفيذي لشركة «إيوان» للتطوير العقاري.

وأوضح الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «تطوير مصر»، بأهمية تطبيق التقنيات الحديثة الواقع الافتراضي (VR) والواقع المعزز(AR)؛

ونوه إلى أن الذكاء الاصطناعي (AI) يمثل دورًا ضرورىا فى منظومة التحول الرقمي لصناعة العقارات؛

مضيفا أن التسويق الإلكتروني يساهم في الوصول إلى شريحة العملاء المستهدفة.

ومشيرا بأن تطبيق تقنية الـ «بلوك تشين» تعزز سوق التصدير العقاري مما يتطلب التعاون بين الحكومة والمطورين العقاريين؛

وطالب بضرورة أن تتوفر بشركات التطوير العقاري البنية التحتية القوية بمشروعاتها وتوفير المنتج العقاري الذكي والمناخ الاستثماري ، مما يترتب زيادة المبيعات المحلية والدولية.

ونوه المهندس عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة «ماونتن فيو»، الى أن التحول الرقمي بالعقاري المصري ضروري تطبيق خاصا خلال أزمة «كوفيد-19».

وأوضح ان وباء كورونا قادنا الى إبرام تغييرات عده متعلقة باحتياجات العملاء ، ابرزها العمل من المنزل، ومؤكدا على أهمية تطبيق مثل الأسواق المثيلة بأوروبا والولايات المتحدة.



وأشار إلى أهعمية ترويج شركات التطوير العقاري لمشروعاتها بآليات مختلفة ونظم مبتكره بالخارج،مما يلعب دورا كبيرا يعود بالنفع على تصدير العقار للخارج.

وقال أنه من أبرز الآليات المتبعة عالميا هى صناعة “المباني السعيدة” التي تحقق الترفيه والسعادة للعاملين.

ونوه إلى أن الشركات العقارية أمامها فرصة ذهبية لتطبيق تلك الاتجاه.

وأشار إلى أن شركة «ماونتن فيو» ستدشن مشروع أول مبنى سعيد «Heartwork» وانه وفقا للدراسات العالمية إلى أن 85% من الموظفين غير سعداء بأماكن العمل.

واعلنت متن فيو عن المشروع خلال مشاركتها في مؤتمر ومعرض BOMA الدولي، عن مشروع مشترك جديد مع شركة «HD» و «CallisonRTKL».

واعلن نهاد عادل، الرئيس التنفيذي لشركة «KVRD»، إن 40% من سوق العمالة بالعالم يعدون من الجيل (Z).

وشدد على أهمية تطبيق شركات التطوير العقاري نظم الحلول التكنولوجية لتحقيق التحول الرقمي للسوق العقاري بشكل كبير.

ونوه إلى ان المنظومة الرقمية تعود بالنفع على سوق التصدير العقاري خلال المستقبل القريب ، ولافتا إلى أهمية استخدام التقنيات الحديثة، خاصة في المدن الذكية .

وقال المهندس هشام شكري، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «رؤية»، أن تنفيذ الوسائل التكنولوجية الحديثة فى سوق العقارات تساهم فى تطوير المنظومة والزيادة فى تصدير العقارات للخارج بشكل كبير ، و جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية، ومشيرا أن التقنيات الحديثة مثل الواقع الافتراضي (VR) والواقع المعزز(AR) توفران فرصا عده للشركات العقارية لجذب العملاء داخل مصر وخارجها.

منصة رقمية

ولفت شكرى إلى إنشاء منصة رقمية بجميع البيانات التفصيلية الخاصة بجميع الوحدات داخل مصر لأن غياب المعلومات والبيانات يعيقا عملية التحول الرقمي بشكل صحيح.

تطبيق الآليات الذكية خلال ٦ سنوات



وأشار إلى أنه إقناع المشرعين لإصدار القوانين المتعلقة بتطبيق ما يتعلق بإدارة المرافق والتشغيل الآلي للخدمات داخل المشروعات، قائلًا أنه سوف يتم تطبيق هذه التقنيات خلال الـ 6 سنوات المقبلة.

تعرف على أبرز اقتراحين لتطبيق النظم الرقمي



عرض عمرو القاضي، عضو مجلس إدارة المجلس التصديري للعقارات، اقتراحين لتنفيذ التحول الرقميهما:

١- أن تقوم وزارة الإسكان بتطبيق العملات الرمزية لأصل العقار مثلما حدث في مشروع Aston Plaza في الإمارات العربية المتحدة.

٢- تأسيس هيئة إدارية تتبع مجلس الوزراء لتضم الوزارات الإسكان والعدل والمالية والبنك المركزي وبجانب عددًا من الهيئات المعنية؛ مما يساعد فى رفع مؤشر مصر بالسوق العقاري العالمي.

وقال المهندس وليد مختار، الرئيس التنفيذي لشركة «إيوان» للتطوير العقاري، أن تنفيذ التقنيات الرقمىة مثل الواقع الافتراضي (VR) والواقع المعزز(AR) والذكاء الاصطناعي (AI) والـ «بلوك تشين» تساهم فى تطوير السوق وانتعاشته مرة أخرى

وأكد أن إصدار التشريعات يساعد الدولة على تحديد الثروة العقارية وحجم المعاملات في هذا القطاع.

ونوه مختار إلى أهمية العمل على دعم عمليات الدفع الإلكتروني ، رغم أنها تحتاج للمزيد من الدمج والتنسيق، ومقترحًا بأن تقوم شركات التطوير العقاري بالتعاون من أجل إنشاء منصة رقمية تشمل جميع الوحدات.



ويذكر أن المؤتمر الافتراضي عقد على مدار 4 أيامخلال الفترة من 19 حتى 22 يوليو الجارى. بمشاركة لجنة العقارات التابعة لـ «إنفستجيت» وقادة السوق المحليين والدوليين وخبراءلتكنولوجيا والمتخصصين فى السوق العقارى.