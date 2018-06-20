المطورون: المحروقات عامل مؤثر فى تكلفة الحياة وليس العقار فقط

■ حسين صبور: يصعب التنبؤ بالأسعار والشركات ستلجأ إلى منح التيسيرات ■ ممدوح بدر الدين: الركود مستبعد والإصلاح يتم بصورة مدروسة ■ حسن درة: سعر طن الحديد بلغ 15 ألف جنيه و«العمالة» لا تدرج فى الفروق ■ ماجد شريف: نرفع أسعارها سنويًّا بمتوسط 10 إلى %15 ■ ماجد حلمى: يجب دراسة الوضع الحالى

■ حسين صبور: يصعب التنبؤ بالأسعار والشركات ستلجأ إلى منح التيسيرات

■ ممدوح بدر الدين: الركود مستبعد والإصلاح يتم بصورة مدروسة

■ حسن درة: سعر طن الحديد بلغ 15 ألف جنيه و«العمالة» لا تدرج فى الفروق

■ ماجد شريف: نرفع أسعارها سنويًّا بمتوسط 10 إلى %15

■ ماجد حلمى: يجب دراسة الوضع الحالى جيدا

■ هشام شكرى: تأثير أسعار المحروقات على الوحدات غير مباشر

■ فتح الله فوزى: الجدية تفرض الإلتزام ونسبة التغير من 15 إلى %30

■ محمد فريد خميس: التغيرات الحالية تدفع العملاء نحوالتركيز على الكيانات الكبرى

■ علاء فكرى: السوق لم تصل لمرحلة التشبع ونجحت فى تخطى التحديات

■ أيمن إسماعيل: كثرة المشروعات وفتح مراحل جديدة يؤثر فقط على الشراء بغرض البيع

■ أحمد شلبى: يجب فتح أسواق جديدة داخل وخارج مصر

■ شريف حليوة: ارتفاع العقارات سيعادل %50 من الزيادة فى المحروقات

بدور إبراهيم

قال المهندس حسين صبور، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلى للتنمية العقارية، إن ارتفاع أسعار العقارات أمر حتمى وعقب التغيرات المنتظرة فى أسعار مواد البناء والنقل وأجور العمالة نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات، وكذلك عدة عوامل أخرى تتعلق بدراسة معدلات التضخم والارتفاعات الدورية فى أسعار الأراضى، لافتا إلى صعوبة التنبؤ بنسبة الزيادات المتوقعة فى ضوء اختلاف ظروف السوق ونوعية المنتجات وسياسات الشركات فى التعامل مع المتغيرات.

وأضاف أن الشركات العقارية ستلتزم بالأسعار للوحدات التى بيعت للعملاء وأبرمت تعاقدات بشأنها، وستقوم بتحمل فروق التكلفة فى التنفيذ على أن يتم فرض الزيادات الجديدة على الوحدات التى لم يتم طرحها للتسويق.

وأشار صبور إلى أنه رغم الارتفاعات المتتالية فى أسعار العقارات مقابل انخفاض مستوى الدخول للمواطنين، فإن أمر حدوث الركود مستبعد فى ظل الطلب الحقيقى والمتراكم على الوحدات العقارية وعجز المنتج على تلبية احتياجات العملاء فى ظل الزيادات السكانية وارتفاع معدلات الزيجات السنوية الذى يتخطى النصف مليون وكذلك تنامى الرغبات الشرائية بغرض الاستثمار، وقد تلجأ الشركات إلى منح آجال سداد طويلة ومتنوعة لامتصاص الزيادات السعرية.

وشدد المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن العقارات ستشهد ارتفاعات سعرية بطبيعة الحال مع زيادة الوقود التى تسهم تلقائياً فى رفع العديد من مدخلات التنفيذ والعمالة وغيرها، وكذلك طبيعة السوق من حيث الزيادات السعرية الدورية نتيجة معدلات التضخم وارتفاعات أسعار الأراضى وكذلك تنامى الطلب على العقار وعجز المعروض من قبل الشركات على تلبيته.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة مع خفض الفائدة مؤخرا على الودائع واستحقاق عدد من شهادات الاستثمار وتوافر سيولة نقدية لشريحة من المستثمرين سيلجأ أغلبهم للعقار باعتباره المخزن الأكثر أمنا للقيمة وقدرة على تحقيق عوائد دورية مستمرة فى ضوء التضخم، لافتا إلى أن ضعف الإقبال على العقارات مستبعد.

وأكد بدر الدين أن الشركات حريصة على التوسع وطرح مراحل جديدة من المشروعات والحصول على أراض لتنفيذ مشروعات أخرى بما يعكس قوة السوق والطلب الحقيقى والمتزايد على العقارات، مشيراً إلى أن تطبيق خطوات الإصلاح الاقتصادى تتم بصورة مدروسة، واستطاعت السوق استيعاب الآثار السلبية لها فى العامين الماضيين.

وأكد المهندس حسن درة، رئيس مجلس إدارة شركة درة للإنشاءات، أن بوادر الارتفاعات فى أسعار مواد البناء عقب قرار رفع المحروقات بدأت فى الظهور، فقد وصل سعر شراء طن الحديد إلى 15 ألف، جنيه ومن المتوقع المزيد من الارتفاعات فى مختلف الخامات قريبا، مشيرا إلى تأثير تلك الزيادات على المنتج النهائى من العقار والذى يتحمل تكلفته بالكامل العميل.

وأضاف أن تغيرات تكلفة مواد البناء ستؤثر على شركات المقاولات، وستسهم فى خلق فروق سعرية، لافتا إلى أن هناك جهات إسناد ومنها وزارة الإسكان تلتزم بدفع أية فروق وتغيرات سعرية فى الخامات، خاصة الحديد لضمان استمرارية عمل المشروعات.

وأوضح درة أن دفع الفروق السعرية يتم على المواد الخام، ولكن هناك بنود لايتم إدارجها رغم تأثيرها الشديد على التكلفة، وهى النقل والعمالة، خاصة أن التغيرات فى أسعار المحروقات تدفع نحورفع أجور العمالة لتلبية احتياجتهم.

وأشار إلى أنه رغم الآثار السلبية لخفض الدعم التدريجى ودوره فى رفع الأسعار إلا أنه خطوة ضرورية لعلاج التشوهات الاقتصادية، لافتا إلى ضرورة أن يصحب تلك الإجراءات رفع أجور المواطنين لامتصاص التغيرات الجذرية وهوما أعلنت الدولة عن نيتها لتطبيقه.

وقال المهندس فتح الله فوزى، نائب رئيس مجلس الإدارة لجمعية رجال الأعمال المصريين، ورئيس مينا لاستشارات التطوير العقارى، إن الشركات الجادة ملتزمة بتعاقداتها تجاه العملاء رغم تغير التكلفة للحفاظ على استقرار السوق ومنع حدوث اية صدامات، مشيرا إلى أن الشركات قد تلجأ إلى تأجيل طرح مراحل جديدة من المشروعات لحين وضع الدراسات السليمة واستقرار الأسعار ووضوح الرؤى عقب التغيرات المتوقعة فى جميع مدخلات تنفيذ المشروعات.

وأضاف أن الشركات ستطبق زيادات تدريجية على الوحدات لضمان الحفاظ على معدلات المبيعات المستهدفة، إضافة إلى منح تيسيرات ووضع آليات تسويقية مبتكرة للعملاء، لافتا إلى أن زيادة أسعار المحروقات يقابلها زيادة فى بيع المنتج النهائى للعقارات ما بين 15و%30.

وأوضح أن السوق قد تشهد هدوءا فى الطلب فى الفترة الأولى عقب التغيرات السعرية المحتملة، وسرعان ما سيعود الطلب المتزايد مجددا فى ضوء الاحتياج الفعلى والحقيقى للسكن والقوى الشرائية التى لاتتناسب مع المعروض.

وقال المهندس ماجد حلمى، رئيس مجلس إدارة شركة وادى دجلة للتنمية العقارية، إن إجراءات خفض الدعم تدريجيا عن المواد البترولية والتى تأتى ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى المطبق من الحكومة سليمة وتأخرت الدولة فى تطبيقها، مشيراً إلى أنه رغم الآثار السلبية لتلك الإجراءت على المدى الزمنى القصير من حيث رفع الأسعار إلا أنها ستسهم فى تحقيق تنمية ونتائج ملموسة تنعكس إيجابيا على حياة المواطن.

وفيما يتعلق بالسوق العقارية، فإن الفترة المقبلة ستشهد ارتفاعات سعرية نتيجة تغيرات تكلفة تنفيذ المشروعات، مشيرا إلى أن ذلك لن يؤثر على معدلات الطلب فى ضوء الاحتياج الحقيقى للعقار ورغبة شريحة كبيرة من العملاء فى توجيه السيولة المالية المتاحة لديهم فى أسرع وقت لشراء عقار.

وأضاف حلمى أن الشركات ستلجأ إلى دراسة الوضع الحالى جيدا والعمل على وضع دراسات سعرية سليمة تتلاءم مع متغيرات التكلفة، وكذلك القدرة الشرائية للعملاء للعمل على تحقيق المبيعات المستهدفة، مشيرا إلى ضرورة تطبيق زيادات تدريجية لتتمكن السوق من الحفاظ على استقرارها، لافتا إلى إمكانية تحمل الشركات جزءا من تلك الزيادات للوصول إلى نتائجها المستهدفة وعدم الإضرار بالعملاء.

وقال محمد محمد فريد خميس، المالك وعضومجلس إدارة الشرقيون للتنمية العمرانية «OUD» إحدى الشركات المنبثقة من مجموعة النساجون الشرقيون، إن الكثافة السكانية المرتفعة وانخفاض الفائدة البنكية ومعدلات التضخم والحرص على امتلاك وحدات سكنية، عوامل تدعم صعوبة حدوث ركود عقارى أوفقاعة رغم التغيرات المتتالية فى أسعار العقارات.

وأضاف أن التغيرات السعرية وارتفاع تكاليف التنفيذ ستدفع العملاء نحوإعادة النظر فى الشركات العقارية العاملة بالسوق، والتركيز على التعامل مع الشركات الكبرى ذات سابقة الأعمال القوية وصاحبة الملاءات المالية والأنشطة المتنوعة لضمان التزام تلك الشركات بالتعاقدات المبرمة واستكمال المشروعات فى التوقيتات المحددة وكذلك عدم إجبار العملاء على دفع فروق سعرية نتيجة تغيرات التكاليف.

وأوضح خميس أن تلك المغيرات ستسهم فى فلترة السوق من بعض الشركات غير الجادة والضعيفة مالياً، والتى دخلت السوق فى السنوات الماضية كونها الأكثر قدرة على تحقيق عوائد مرتفعة ولم تقم تلك الشركات بوضع دارسات سليمة للاستثمار، مشيراً إلى أن الشركات القوية قادرة على التعامل مع مختلف المتغيرات والتحديات.

وأكد أن صناعة العقارات استطاعت تجاوز العديد من التحديات والعقبات، ومن المتوقع استمرار الشركات فى تحقيق مبيعات كبرى خلال العام الجارى تفوق ما تم تحقيقه العام الماضى والذى تمكنت عبره من تخطى أزمة التعويم.

وقال المهندس هشام شكرى، رئيس مجلس إدارة شركة رؤية القابضة للاستثمار العقارى، إن تأثير أسعار المحروقات على الوحدات العقارية غير مباشر ويتوقف على عدة عوامل وهى مواد البناء وتكلفة النقل والعمالة وغيرها، ومن ثم فإن الشركات تتطلب وقتا زمنيا لاحتساب تأثير تلك العوامل على المنتج النهائى من الوحدات العقارية.

وتوقع عدم تأثر حركة الطلب بصورة كبيرة بالتغيرات الأخيرة فى أسعار المحروقات وارتفاع المنتجات العقارية فى ضوء الاحتياج الحقيقى للعقار إما بغرض السكن أو الاستثمار.

وأوضح أن الشركات التى طرحت مؤخراً وحدات قد تتأثر بالارتفاعات فى التكاليف حال عدم اشتمال دراستها على النسبة الحقيقية التى حدثت فى أسعار مواد البناء عقب ارتفاع المحروقات.

وقال المهندس ماجد شريف، العضوالمنتدب لشركة السادس من أكتوبر للتنمية «سوديك«، إن الوحدات العقارية ستشهد ارتفاعات سعرية عقب الإجراءات الحكومية بخفض الدعم على الطاقة من أسعار المحروقات، وتأثير ذلك على أسعار مواد البناء ومدخلات تنفيذ المشروعات العقارية، مشيرًا إلى أن الشركة ترفع أسعارها سنويًّا بمتوسط 10 إلى %15.

وأضاف أن الطلب المتزايد على الوحدات العقارية يحفز الشركات على تنفيذ مشروعات جديدة وتوسعة محفظة أراضيها والتنقيب عن مختلف الفرص الاستثمارية المتاحة فى السوق.

وأكد أن شبكة الطرق والمشروعات الكبرى التى نفذتها الدولة فى السنوات الماضية، أسهمت فى إحياء العديد من المناطق، وخلق فرص استثمارية جديدة للمطورين العقاريين.

وأكد المهندس علاء فكرى، رئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية، أن الارتفاعات المنتظرة والمتوقعة فى أسعار العقارات عقب تغيرات التكلفة وارتفاع أسعار المحروقات لن تسهم فى التأثير سلبياً على مبيعات الشركات العقارية والخطة المستهدفة خلال العام.

وأشار إلى أن السوق المصرية تختلف عن الأسواق التى شهدت حدوث فقاعة عقارية فى وقت سابق، إذ إن الطلب على العقارات فى مصر لم يصل إلى مرحلة التشبع فى ظل قلة الوحدات المنفذة والجاهزة للتسليم من القطاع الخاص أوالدولة على تلبية احتياجات المواطنين المتزايدة، وكذلك اعتماد شريحة كبيرة من العملاء على توجيه مدخراتهم إلى العقار كمخزن آمن للقيمة.

وأضاف أن الأسواق التى شهدت حدوث فقاعة عقارية كانت تعتمد على التمويل البنكى بصورة كبيرة وتوسع البنوك فى منح قروض وتمويلات للعملاء دون ضمان حقيقى وهوما لا ينطبق على السوق المصرية، والتى يعتمد بصورة رئيسية على مدخرات العملاء والتقسيط مع الشركات وفى حالات التمويل العقارى فهناك قيود ورقابة شديدة تضمن الحفاظ على حقوق مختلف الأطراف.

وأوضح أن السوق أثبتت قدرتها على تجاوز العديد من التحديات الصعبة، والتى لم تشهد أى انخفاضات سعرية فى العقارات، فعلى سبيل المثال تأثرت أسعار العقارات فى العديد من دول العالم بالأزمة المالية العالمية فى 2008 ولم تتأثر السوق المصرية بذلك، بل حافظت على على الثبات السعرى والارتفاعات المتوازنة مع تغيرات التكاليف، مشيراً إلى أن السوق مرت بتحد كبير العام الماضى عقب التعويم، ومع ذلك حققت نموا بمعدلات تجاوزت الـ%12 واستطاعت أن تصبح السوق الأفضل فى الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن السوق حققت أعلى مبيعات خلال العام الماضى، لشريحة المصريين العاملين بالخارج، خاصة عقب تعويم الجنيه، وقد استقبلت مصر تحويلات من العاملين بالخارج بحوالى 20 مليار دولار.

وقال أيمن إسماعيل رئيس مجلس إدارة «ماونتن فيو» إن الطلب على العقار لن يقف فى ضوء القوى الشرائية الحالية والمتزايدة والنموالمستمر فى حجم السوق، مشيراً إلى ضرورة تركيز العملاء على الشركات الكبرى والبحث فى سابقة الأعمال جيدا قبل اتخاذ قرار الشراء، خاصة أن الارتفاعات المتزايدة فى التكاليف قد تسهم فى صعوبة استمرارية الشركات ضعيفة الخبرات من ناحية وضع دراسات سعرية وحسابات تكاليف سليمة.

وأضاف أن الشركة ستقوم بدراسة تأثير تغيرات أسعار المحروقات على مواد البناء والتكلفة النهائية لتحديد نسبة المتغيرات فى أسعار وحداتها، لافتا إلى أنه رغم الطفرة العقارية الحالية وزيادة المشروعات المطروحة إلا أن السوق لم تصل إلى مرحلة التشبع.

وأوضح أن كثرة المشروعات وفتح مراحل جديدة يؤثر فقط على عمليات الشراء بغرض البيع، والتى يقوم بها العملاء فى وقت زمنى قصير وقبل الانتهاء من سداد الالتزامات المالية الخاصة بالوحدة، حيث إن تلك الفئة كانت تحقق مكاسب كبرى فى أسرع وقت فى ظل نفاذ الوحدات المطروحة من الشركة بالمشروع ولكن مع تنوع المشروعات للشركات وطرح مراحل مختلفة ستتأثر تلك الشريحة.

وأوضح أن الشركات سيقع عليها مسئولية كبرى خلال المرحلة المقبلة تتمثل فى ابتكار آليات ترويجية لاستقطاب العملاء.

وقال أحمد شلبى، الرئيس التنفيذى لشركة تطوير مصر، إن الشركات لن تتسرع فى تطبيق الزيادات السعرية الناتجة عن ارتفاع تكاليف التنفيذ عقب رفع أسعار المحروقات، وذلك لضمان استقرار السوق وتحقيق المبيعات المستهدفة، مشيرا إلى أن القدرة الشرائية للعملاء ستتأثر بارتفاع الأسعار ولكن سرعان ما سيتم عودة الاستقرار.

وأضاف أن أسعار الأراضى فى مصر تشهد ارتفاعات سنوية وفقا للائحة العقارية بمعدل %10، مشيرا إلى أن الشركات العقارية حققت مبيعات جيدة خلال العام الماضى، ومن المتوقع تناميها العام الجارى فى ضوء المؤشرات الحالية، كما أن عودة طلب شريحة العاملين بالخارج على العقارات سيسهم فى دفع السوق.

وشدد على أهمية لجوء الشركات إلى فتح أسواق جديدة خارج مصر وداخلها لضمان استقطاب أكبر قدر من العملاء، كما لابد من دخول جهات تمويلية وصناديق عقارية لتمويل المشروعات العقارية والعملاء بفائدة منطقية بما يسهم فى الإسراع من تنفيذ المشروعات وتقليل الأعباء المالية.

وأشار إلى أن المشروعات الجديدة تقوم بسحب العملاء والراغبين فى الحصول على وحدات عقارية، خاصة المراحل الأولى والتى تتسم بانخفاض أسعارها نسبيا مقارنة بالمراحل التالية بالمشروع ذاته بما يمثل فرصة كبرى للاستثمار، مشيراً إلى أن الشركات التى لم تحقق مبيعات هى من تقوم بالترويج لمشروعات قديمة.

وأوضح أن الفقاعة العقارية مستبعدة رغم إمكانية حدوث هدوء نسبى فى الطلب فى بعض الأوقات، مشيراً إلى أن الزيادات السعرية قد تتراوح بين 15 و%40، لافتا إلى أهمية بحث آليات زيادة الإنتاجية لرفع دخول المواطنين والقدرة الشرائية.

واستبعد شريف حليوة، رئيس مجلس إدارة مجموعات شركات مارسيليا، حدوث فقاعة عقارية أوركود فى القطاع العقارى فى ظل الطلب الحقيقى والمتراكم على الوحدات السكنية وعجز الشركات العاملة فى السوق على تلبيته، وكذلك تنامى طلبات الشراء بغرض الاستثمار فى ظل العوائد المتزايدة التى يحققها العقار سنوياً والتى تجعله الملاذ الآمن للاستثمار والأكثر قدرة على الحفاظ على القيمة.

وقال إن الشركات التى تواجه ركوداً هى غير الجادة أوالتى تضع أسعارا غير مدروسة لاتتلاءم مع الأسعار السوقية والتكلفة الحقيقية للمنتج، مشيراً إلى أن العميل أصبح أكثر وعياً ودراية من الوقوع فى فخ الشركات غير الجادة، ويحرص دائما على دراسة جميع المشروعات المتاحة فى السوق قبل الشراء.

وأشار إلى أن النصف الثانى من العام الجارى من المتوقع أن يشهد ارتفاعاً فى أسعار الوحدات العقارية مع خفض الدعم على الطاقة ورفع المحروقات بما يسهم فى زيادة تكاليف تنفيذ المشروعات، لافتا إلى أن ارتفاع أسعار العقارات سيعادل %50 من الزيادة فى المحروقات.

وأضاف أن الشركة تفرض زيادة سعرية سنوية على وحدات المشروعات تعادل %10 وهى الزيادة الطبيعية نتيجة تغير التكاليف والتضخم وغيره.



تنتظر السوق العقارية ارتفاعات سعرية عقب القرار الأخير برفع المحروقات، والتى ستؤثر بصورة كبيرة على تكلفة تنفيذ المشروعات من مواد البناء والنقل والعمالة وغيرها، إضافة إلى التأثيرات الأخرى فى التكلفة كأسعار الأراضى والتى تشهد ارتفاعات سنوية %10.واستبعد المطورون العقاريون حدوث ركود فى ظل الطلب المتنامى والحقيقى على العقارات فى ضوء الزيادات السكانية الحالية والمستقبلية وزيادة عمليات الشراء بغرض الاستثمار باعتبار العقار المخزن الآمن للقيمة والأكثر قدرة على تحقيق عوائد مالية.

